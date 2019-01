Imbiss in Körle abgerissen: Mülmischtal-Grill fand keine Mitarbeiter mehr

Auf dem Parkplatz an der Nürnberger Straße in Körle, wo bis vor wenigen Tagen der Mülmischtal-Grill war, stehen nur noch ein paar Container. Nach 28 Jahren wurde der Imbiss abgerissen.

„Es ist schon ein schwerer Schritt gewesen nach all den Jahren“, sagt Metzgermeister und Inhaber Reinhard Zilch. „Im Sommer saßen wir noch im Biergarten, haben uns umgeschaut und gefragt, ob wir das wirklich alles abreißen wollen“, erzählen der 70-Jährige und seine Frau Rita (68). „Es war doch so ein urgemütliches Plätzchen.“

Aber die Entscheidung fiel. Und zwar gegen den Mülmischtal-Grill. Ein Problem, das die Zilchs schon seit langem beschäftigte: „Wir haben einfach keine Mitarbeiter gefunden. Eine langjährige Mitarbeiterin mussten wir sogar mehrfach aus der Rente holen, weil es dauernd Engpässe gab und wir eine Aushilfe brauchten.“ Die gesperrte Melsunger Ortsdurchfahrt habe sich außerdem enorm auf die Umsätze niedergeschlagen. Lastwagen-Fahrer, die Hauptkunden des Imbisses, seien nicht mehr gekommen, da sie die Umleitung über die Autobahn fahren müssen. Da die Eigentümerin des Grundstückes dieses verkaufen und nicht weiter verpachten wollte, habe man sich dann für die Aufgabe des Grills entschieden.

+ Die Inhaber: Rita und Reinhard Zilch aus Körle im Biergarten. © Carolin Hartung

Bevor die Hütte auf dem Parkplatz gebaut wurde, hatten Zilchs 17 Jahre lang einen Imbisswagen in der Ortsmitte von Körle. Dieser stand etwa dort, wo sich heute die Gaststätte La Perla befindet. Auch damals sorgte eine Umleitung des Verkehrs für einen Bruch.

Denn die Lastwagen sollten raus aus Körle – die Umgehungsstraße wurde gebaut. Da der Imbiss aber von den vielen Lastwagenfahrern profitierte, musste ein neuer Platz her. „Ich weiß noch genau, wie wir mit dem damaligen Bürgermeister Fritz Ochs herumgefahren sind, um einen neuen Platz für den Imbiss zu finden“, erzählt der Metzgermeister. Und so landete der Mülmischtal-Grill auf dem Parkplatz am Ortsausgang.

+ Viehabtrieb: Das Foto ist in den 1990er-Jahren entstanden. Beim Oktoberfest im Biergarten gehörten Viehabtrieb und Jagdhornbläser anfangs dazu. © privat/nh

Zunächst gab es nur die Hütte für den Imbiss. Bratwurst, Currywurst und Schnitzel gingen dort über den Tresen. „Der Biergarten kam erst so zwei Jahre später hinzu“, sagt Zilch. Dieser sei so gut angenommen worden – auch von vielen aus Melsungen – dass Zilchs ihren urigen Biergarten mehrmals erweiterten. „Wir haben dort tolle Oktoberfeste gefeiert. Damals sogar mit Viehabtrieb und Alphornbläsern“, sagt Zilch, der im Biergarten auch gerne mal ein Ständchen auf dem Akkordeon zum Besten gab.

Der Mülmischtal-Grill ist nun zwar Geschichte, aber den Partyservice der Zilchs soll es weiterhin geben. „Das machen wir noch so lange, wie es geht.“

Hier befand sich der Mülmischtal-Grill in Körle