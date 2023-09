Das hat sich seit der dritten Wiederwahl des Bürgermeisters 2017 in Körle getan

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Teilen

Die Tagespflegestation im Ortskern stand schon 2017 im Wahlprogramm von Mario Gerhold. Die aktuellen Pläne würden wenn erst in seiner nächsten Amtszeit realisiert. © Baupartner Fritzlar

Bürgermeisterkandidat Mario Gerhold hatte bei seiner dritten Wiederwahl 2017 ein Wahlprogramm. Wir schauen uns einige Punkte an, und was daraus wurde.

Körle – Wie es sich für einen Bürgermeisterkandidaten gehört, hatte Mario Gerhold 2017 bei seiner dritten Wiederwahl auch wieder ein Wahlprogramm. Für vier Punkte hat Gerhold klare Ziele formuliert – wir schauen uns einige davon im Faktencheck an, und was davon umgesetzt wurde.

Ortszentrum

Als Ziele formulierte Gerhold unter anderem die Umgestaltung des VR-Bank-Geländes im Jahr 2018 und die Beseitigung des Leerstandes im ehemaligen Tegut-Markt.

Faktencheck: Die Umgestaltung des VR-Bank-Geländes wurde zwar erst im November 2019 abgeschlossen, 2018 waren aber die Pläne dazu in trockenen Tüchern. Wie unsere Zeitung berichtete, zogen die Kreissparkasse Schwalm-Eder und die VR-Bank Chattengau/Schwalm-Eder in ein gemeinsames Gebäude. Seit 1. November 2019 hat der Schwälmer Brotladen in Körle geöffnet.

Den Leerstand im ehemaligen Tegut-Markt an der Nürnberger Straße konnte Gerhold in der laufenden Legislaturperiode nicht beheben. In einen Teil des Hauses zog 2021 die Getränkehütte. Aktuelle Pläne sehen aber einen Abriss des restlichen Gebäudes und einen zweigeschossigen Neubau durch die Baupartner Fritzlar vor. Es soll ein Wohn- und Geschäftshaus werden.

Medizinisches Angebot

Den Erhalt der Arzt- und Zahnarztpraxis, der Apotheke und Pflegedienste nannte der Bürgermeister ebenso als Ziele wie die Einrichtung einer Tagespflegestation im Ortskern.

Faktencheck: In Sachen Tagespflege ist zwar noch nichts final, doch in das Erdgeschoss des geplanten Wohn- und Geschäftshauses soll ein Betreiber zur Miete einziehen. Vermieterin soll die Gemeinde werden. „Es bleibt also eine Daueraufgabe und es ist ein langer Atem nötig“, sagte Gerhold im HNA-Interview zum Ortskern. Auch, weil sich immer wieder neue Baustellen auftun, wie durch die Schließung der Fleischerei Wilke.

Um die ärztliche und medizinische Versorgung ist es in Körle gut bestellt. Erst 2019 zogen die Ärzte Dirk Schaumburg und Thomas Bohn in eine Gemeinschaftspraxis. Das Gebäude gehört der Gemeinde, der Mietvertrag geht über zehn Jahre. Die Ansiedlung weiterer Hausärzte ist eher unwahrscheinlich – laut der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen ist der Mittelbereich Melsungen sogar leicht überversorgt.

Kinderbetreuung

Entwicklung der Grundschule zur Ganztagsschule und die Modernisierung der Kita Pfiffikus – das wollte Gerhold unter anderem zum Thema Kinderbetreuung realisieren.

Faktencheck: In der Grundschule Körle gibt es eine Nachmittagsbetreuung bis 15.45 Uhr. Diese wird durch den Förderverein organisiert. Die Schule wurde allerdings vom Schwalm-Eder-Kreis jüngst um drei Räume ausgebaut.

In der Kita Pfiffikus gab es während Gerholds aktueller Amtszeit keine großen Investitionen. Die Kita Pusteblümchen ist im Jahr 2015 erst eröffnet worden. In der Gemeindevertretersitzung im Juli gab Gerhold bekannt, dass die Kinderbetreuung der größte Ausgabeposten der Gemeinde ist. Dabei handle es sich in erster Linie um Personal- und Betriebskosten.

Bauen und Wohnen

Mietwohnungsbau – insbesondere für Sozialwohnungen – sollte gefördert werden, außerdem sollte bei Bedarf das Baugebiet Kitzwinkel um einen dritten Abschnitt ausgeweitet werden.

Faktencheck: Mögliche Geruchsbelästigung durch die Nähe zu Aussiedlerhöfen machte einem dritten Abschnitt im Kitzwinkel einen Strich durch die Rechnung. Doch Bedarf ist da: Mehrere Dutzend Menschen hatten damals darauf gewartet, dass ein dritter Abschnitt kommt.

Platz für etwa 40 Häuser mit Wohnraum für 200 Menschen ist dafür in den vergangenen Jahren im Neubaugebiet Mühlenfeld/Riesenrain entstanden – darunter auch drei Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen.

Der Straßenendausbau wird möglicherweise im Jahr 2024 stattfinden. Zum Thema Sozialwohnungen hat das Projekt allerdings nichts beigetragen. (William Abu El-Qumssan)