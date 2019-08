Einsatz für die Feuerwehr Körle: Ältere Dame nach Sturz aus dem zweiten Obergeschoss geholt 

Der Rettungsdienst wurde am Freitagabend gegen 19.30 Uhr zu einer gestürzten Frau in Körle alarmiert. Die Feuerwehr holte die ältere Dame schonend aus dem zweiten Obergeschoss.

Die Frau hatte sich bei dem Sturz im zweiten Obergeschoss in ihrem Haus in Körle schwer verletzt. Um die ältere Dame patientenschonend zum Rettungswagen zu bringen, wurde die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Melsungen an die Einsatzstelle geholt.

Auf der Trage am Leiterkorb konnte die Frau sicher und schonend über den Balkon des Wohnhauses aus etwa neun Metern Höhe auf den Erdboden gebracht werden.

Ein Feuerwehrmann im Leiterkorb begleitet die Frau auf dem Weg nach unten. Hier wurde sie gemeinsam von Rettungssanitätern und Feuerwehrleuten auf eine Krankentrage gehoben und dann mit dem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht.