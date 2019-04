Eier als Belohnung: So funktioniert das  Ostereierschießen in Körle

Körle. HNA-Redakteurin Carolin Hartung hat im Selbstversuch das Ostereierschießen in Körle getestet. Dabei lernte sie unter anderem, dass es auch die richtige Atmung ankommt.

Vier bunte Eier nach drei Schuss – mein Besuch im Schützenkeller der Körler Berglandhalle hat sich gelohnt. Seit Sonntag veranstaltet der Schützenverein Körle wieder sein Ostereierschießen. Geschossen wird nicht auf Eier, wie man vermuten könnte, sondern mit einem Luftdruckgewehr auf Papiertafeln. Wer ins Schwarze trifft, wird mit einem bunten Ei belohnt, für eine Zehn gibt’s sogar zwei Eier. Bis einschließlich Gründonnerstag kann man sich Eier erschießen – und das ist selbst für einen Laien wie mich gar nicht so schwer.

Die Übung

Zur Übung geht’s mit dem Seniorenbeauftragten Jürgen Döring ans Lasergewehr. Es ist für Kinder gedacht, die noch keine zwölf Jahre alt sind, also noch nicht mit dem Luftdruckgewehr schießen dürfen. Um ein Gefühl fürs Zielen und Halten des Gewehrs zu bekommen, ist es ebenfalls gut geeignet. Durch Erschütterung zeichnet das Lasergerät den Schuss auf, der Bildschirm nebenan zeigt das Ergebnis – das bei mir doch sehr ernüchternd ausfällt. Obwohl ich mir sicher bin, die Mitte anvisiert zu haben, zeigt der Computer etwas anderes, nämlich einen deutlichen Linksdrall.

Die Mitglieder

Nachwuchs für den Verein zu finden, sei ziemlich schwierig, sagt Döring. Denn richtig schießen darf man erst mit Einwilligung der Eltern ab dem zwölften Lebensjahr. „Und mit zwölf sind viele Jugendliche bereits in anderen Vereinen.“ Aber grundsätzlich könne man über die Mitgliederzahl nicht meckern. Die beläuft sich auf 170. „Damit sind wir im Bezirk gut aufgestellt.“

Das Schießen

Für mich wird es ernst. Jürgen Döring lädt das Luftgewehr mit einem Diabolo. Das kleine Bleikügelchen hat auf der einen Seite ein Loch. Damit die Kugel von der Luft nach vorn geschleudert wird, muss die Kugel immer mit dem Loch nach hinten eingelegt werden. Als ich ans Gewehr fasse, fühle ich mein Herz pochen. „Wie stark ist denn der Druck, wenn ich jetzt schieße“, will ich wissen, damit ich nicht allzu sehr erschrecke, wenn’s los geht. „Das knallt schon, aber ist kein Hexenwerk“, sagt Döring. Und mein Schießlehrer behält Recht: Ein kurzer Druck auf den Abzug und die Kugel fliegt auf die Pappscheibe, ins Schwarze, eine Sieben. Ein Ei für mich.

Die Sicherheit

Die Sicherheit stehe beim Schützenverein an oberster Stelle sagt Döring, der 14 Jahre erster Vorsitzender war. Deshalb ist am Schießstand – sechs stehen zur Auswahl – auch niemand allein. Eine ausgebildete Standaufsicht vom Verein ist stets dabei. Auch die Waffenbehörde kontrolliert die Schützenvereine regelmäßig, sagt der 76-Jährige.

Die Atmung

Beim zweiten und dritten Schuss versuche ich, mich noch mehr zu konzentrieren. Kurz bevor ich den Abzug drücke, halte ich die Luft an, um das Gewehr so still wie möglich zu halten. „Das ist genau richtig so“, sagt Döring. Gute Schützen wendeten eine spezielle Atemtechnik an: „Einatmen, ein Drittel der Luft ausatmen, Luft anhalten, schießen, weiter atmen.“ Die Konzentration zahlt sich aus: eine Acht und eine Zehn – drei Eier. „Soll ich ein Aufnahmeformular für den Verein holen?“, scherzt Döring und überreicht mir einen Karton Eier.

Die Super-Schützen

Gute Schützen nehmen an einem Abend auch mal 120 Eier mit nach Hause. „Zwischen 20 und 30 sind eigentlich immer drin“, sagt der 76-Jährige. In Körle ist das Ostereierschießen ein richtiges Event. „Einige kaufen gar keine Eier für Ostern, sondern schießen sie alle hier.“ Knapp 7000 Eier halten die Schützen bereit, „sollten die nicht reichen, müssen wir noch mal welche holen“. Und was mich betrifft: Die Eier für die Grüne Soße sind gebongt. Schade, dass ich Kräuter und Schmand ganz langweilig im Supermarkt kaufen muss.