Ladengeschäft der Fleischerei Wilke in Körle geschlossen

Kunden bedauern Schließung

+ © Manfred Schaake Bekannt für gute Qualität: Fleischermeister Karlheinz Wilke und seine Frau Beate Abel am letzten Tag des Ladengeschäfts. Der Laden ist nun geschlossen. © Manfred Schaake

Der Laden der Fleischerei Wilke in Körle hatte zum letzten Mal geöffnet. Produziert werde aber weiter. Die Kunden bedauern die Schließung.

Körle – „Das ist sehr bedauerlich, ein Jammer.“ So und so ähnlich lauteten am Samstag die Kundenkommentare zum Ende eines Geschäftes, das viele als eine Institution bezeichnet haben. Das Ladengeschäft der Fleischerei Wilke in Körle hatte zum letzten Mal geöffnet. Das Unternehmen besteht weiter.

„Wir haben sehr lange massiv versucht, Personal zu finden – ohne Erfolg, wie überall.“ Das sagte im HNA-Gespräch Fleischermeister Karlheinz Wilke (58), der Inhaber des Traditionsunternehmens. Er produziert jetzt für ein anderes Unternehmen in der Region Fleisch- und Wurstwaren individuell auf Kundenwunsch.

„Gutes aus Körle – Qualität aus Tradition seit 1902“. Unter diesem Leitwort warb der Handwerksbetrieb.

Wilkes Urgroßvater hatte das Unternehmen 1902 gegründet. Dass das Ladengeschäft nun schließen musste, bezeichnet Wilke selbst als traurig, „aber ich kann es leider nicht ändern, es ist der Lauf der Zeit.“ Das Ende des Ladengeschäfts war auf einem roten Plakat angekündigt: „Wegen Personalmangels wird die Fleischerei als reiner Produktionsbetrieb umgestellt.

+ Bedauern die Schließung des Wilke-Ladens in Körle: von links Thomas Beck, Jens Arend, Renate und Silke Kördel nach ihrem letzten Einkauf. Silke Kördel war mal Verkäuferin bei Wilke. © Manfred Schaake

Der Verkaufsladen bleibt ab der 33. Kalenderwoche geschlossen…“ Mit einem dicken Ausrufezeichen war auf dem Plakat das Wort Danke markiert. Es war ein Danke „an alle, die uns jahrelang die Treue gehalten haben“. Und dann haben Wilke und seine Frau Beate Abel allen „alles Gute“ gewünscht. So und so ähnlich haben es am Samstag umgekehrt auch sehr viele Kunden formuliert, als sie sich im Laden verabschiedeten.

„Ich bin ganz traurig, es war der einzige Metzger, bei dem man außer in Melsungen noch einkaufen konnte“, sagte Thomas Beck aus Röhrenfurth. Die Wilke-Qualität sei sehr gut gewesen. Von ihm und anderen Kunden wurde auch die Qualität der „Ahlen Wurscht“ und des Grillgutes gelobt.

Körle: Wilkes Eiersalat war der Renner

Der 62-Jährige, in seiner Freizeit Schlagzeuger der Gensunger Dorfmusikanten, arbeitet seit 36 Jahren in der Zuckerfabrik Wabern und hat auch dort Wilke-Fans. „Wilkes Eiersalat war gigantisch“, formuliert es Beck, der das Körler Produkt am Arbeitsplatz oft an die Arbeitskollegen weitergegeben hat.

„Für den Eiersalat hatte ich ein altes Rezept meiner Mutter“, verriet der Fleischermeister. „Meine Eltern und Großeltern haben hier schon eingekauft, ich selbst bin Stammkunde seit Menschengedenken.“ Das sagte Jens Arend aus Körle. Die Schließung dieses Traditionsladens sei für Körle und Umgebung sehr bedauerlich, „wirklich traurig“.

„Die örtlichen Geschäfte bleiben auf der Strecke“, bedauert Arend die allgemeine Entwicklung, „das ist schade für die Menschen vor Ort“. Die Fleischerei Wilke sei über drei Generationen eine Institution in Körle gewesen. „Es bricht was weg“, meinten Silke und Renate Kördel aus Empfershausen. Die Wilke-Qualität sei immer sehr gut gewesen. Die Schließung sei „sehr, sehr schade“. (Manfred Schaake)