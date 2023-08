Sanierung der Berglandhalle stellt Verwaltung vor Herausforderungen

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Das Flachdach der Körler Berglandhalle ist nicht mehr ganz dicht, berichtet Bürgermeister Mario Gerhold (Foto). Besonders in die Sporthalle tropfe es bei stärkeren Regenfällen immer wieder durch. © William Abu El-Qumssan

Die 1982 gebaute Berglandhalle in Körle ist in die Jahre gekommen, unter anderem ist das Dach undicht. Die Förderanträge für die Sanierung fordern die Gemeindeverwaltung.

Körle – In der Berglandhalle in Körle sollen unter anderem die Sanitäranlagen erneuert und das Gebäude energetisch saniert werden – wozu auch ein neues Dach gehört. 4,8 Millionen Euro Kosten stehen dafür derzeit im Raum, sagt Bürgermeister Mario Gerhold.

Dafür braucht die Gemeinde Unterstützung durch Förderprogramme von Bund und Land. Dabei den Anforderungen gerecht zu werden, ist aber leichter gesagt als getan, wie Gerhold schildert.

Die wohl größte Baustelle an der 1982 gebauten Berglandhalle ist ihr Flachdach. „Bei Starkregen sickert immer wieder Wasser durch“, sagt Gerhold. Das sei ein gängiges Problem mit Flachdächern. Es würden sich dann vor allem in der Sporthalle Pfützen bilden. Die Lecks seien aber schwer zu lokalisieren.

Berglandhalle in Körle: Dach ist undicht

Ob für den Sportbetrieb, größere Feiern wie vor Kurzem von der IGS Guxhagen zum Abitur oder eine Kreistagssitzung „ist das nicht akzeptabel“, sagt Gerhold.

Generell sei das Gebäude aus energetischer Sicht aus der Zeit gefallen. Neben dem Dach sind auch die Fenster mit ihren Holzrahmen aus 1982 zum Austausch fällig. Auch eine einfache Umrüstung auf LED-Leuchten sei nicht ohne Weiteres möglich. „Von den Fassungen bis zum Schaltkasten kann hier ausgebessert werden.“

Gerhold sagt aber auch: „Die Halle ist natürlich nicht marode. Aber dazu wollen wir es auch nicht kommen lassen. Denn das Konzept und die Funktionalität der Halle haben sich bewährt und sollen auch so erhalten bleiben.“

Bürgermeister: Förderprogramme überfordern kleine Kommunen

Die Gemeindevertretung hatte jüngst einstimmig die Teilnahme der Gemeinde Körle am Auswahlverfahren zur Förderung im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur 2023“ beschlossen. Es ist bereits die zweite Teilnahme an dem Programm.

„Das Bewerbungsverfahren für dieses Programm ist sehr komplex“, sagt der Bürgermeister. Die Rubrik „Häufig gestellte Fragen“ umfasse 28 Seiten, eine Informations-Präsentation 79 Seiten. Kleine Kommunen – im Falle von Körle mit zehn Mitarbeitern in der Verwaltung – überfordere das.

Viele Programme für eine Sanierung Allein mit den folgenden Förderkulissen hatte die Gemeinde laut Bürgermeister Mario Gerhold unter anderem im Zuge der Sanierung der Berglandhalle zu tun:

- „Kommunaler Klimaschutz“ als Teil der Nationalen Klimaschutzinitiative für die Beleuchtung und Lüftungstechnik - „Förderung Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien“ der Wi-Bank für baulichen Wärmeschutz bei Dach, Fenster, Fassade - „Sonderprogramm Gaststätten“ der Wi-Bank für die Modernisierung des gastronomischen Teils - „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ vom Bund zum Erreichen der Klimaschutzziele bei Gebäuden - „Lebendige Zentren“ der Städtebauförderung, in dem Körle seit dem Jahr 2020 als Fördergebiet anerkannt ist.

„Es besteht insbesondere das Problem, in der Antragstellung bereits Aussagen zur Finanzierung durch andere Förderprogramme treffen zu müssen, die wir aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen können“, sagt Gerhold. Daraus würden sich für die Verwaltung auch Fallstricke ergeben, etwa im Vergabeverfahren etwas falsch gemacht zu haben, wodurch der Kommune eine Rückzahlung der Förderung drohen kann.

Mehr als 40 Jahre alte Holzrahmen: Bei einer energetischen Sanierung sollen auch die Fensterrahmen der Berglandhalle ersetzt werden. © Abu El-Qumssan, William-Samir

Es könne auch der Umstand eintreten, dass das zugesagte Fördergeld gar nicht hilft, sondern durch Auflagen zu einer Verteuerung beiträgt. „Gerade bei Förderpauschalen klafft im schlechtesten Falle dann eine große Lücke zwischen dem erwarteten Fördersatz und den tatsächlichen Baukosten. Ob wir nun beispielsweise 1,8 Millionen Euro an Unterstützung bekommen oder doch nur eine Millionen ist ein großer Unterschied“, sagt Gerhold.

Berglandhalle: Dach ist nicht die einzige Baustelle

Die energetische Verbesserung der Halle ist aber nur ein Punkt im Sanierungskonzept für die Halle. Die Sanitäranlagen und Umkleidekabinen sind ebenfalls aus dem Jahr 1982. Der gastronomische Bereich ist ebenfalls in die Jahre gekommen und soll modernisiert werden. „Damals war bei der Konzeption eher an die Nutzung durch Vereine gedacht worden“, sagt Gerhold. „Mittlerweile ist daraus aber eine Profi-Küche für die Versorgung von mehreren Hundert Menschen geworden.“

Bereits fast fertig ist die Erneuerung der Lüftungsanlage der Halle. Dafür wurde während der Corona-Pandemie ein Förderprogramm für verbesserten Luftaustausch genutzt. 350.000 Euro kostete die neue Lüftungsanlage, 200.000 Euro davon gab es als Zuschuss. (William Abu El-Qumssan)