Wagenfurther veranstalten Fest zur Feier der neuen Brücke

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Teilen

Freuen sich auf das Brückenfest: Wagenfurths Ortsvorsteher Olaf Kruska (links) und Andreas Jacob, Wehrführer Feuerwehr Körle-Wagenfurth. © William Abu El-Qumssan

Mehr als sieben Monate nach der Fertigstellung ist es soweit: In Wagenfurth findet am 17. Juni das Brückenfest statt.

Wagenfurth – Die neue Fuldabrücke in Wagenfurth ist zwar bereits seit mehr als sieben Monaten freigegeben, eine richtige Einweihungsfeier gab es bislang aber nicht. Das ändert sich aber am Samstag, 17. Juni: Der Ortsbeirat Wagenfurth und die Freiwillige Feuerwehr Körle-Wagenfurth laden zum Brückenfest ein.

„Vergangenes Jahr im Oktober, als die Brücke eingeweiht wurde, war es schon zu spät, um eine Feier zu veranstalten“, sagt Ortsvorsteher Olaf Kruska. So kurzfristig sei das nicht mehr möglich gewesen. Die Brücke wurde am 27. Oktober vergangenen Jahres freigegeben, wegen Personalmangels bei der Baufirma etwas später als geplant.

Den 17. Juni haben sich die Veranstalter dann ausgeguckt, weil sie die Feier auf jeden Fall vor den Sommerferien stattfinden lassen wollten. „Und die 900-Jahrfeier in Lobenhausen wollten wir natürlich auch berücksichtigen“, sagt Andreas Jacob, Wehrführer der Feuerwehr in Wagenfurth und Vorsitzender des Fördervereins. Das Fest in Lobenhausen findet am 1. und 2. Juli statt – „da wollten wir unser Fest nicht direkt eine Woche davor feiern“, sagt Jacob.

Das ist los beim Wagenfurther Brückenfest

Das Brückenfest findet am Brückenende in Wagenfurth statt – mit Festzelt, Kaffee und Kuchen sowie einem Foodtruck vom Melsunger Restaurant Hot Bullet BBQ. Beginn der Veranstaltung ist mit einem Festkommers um 11.30 Uhr.

Show-Übungen der Jugendfeuerwehr finden ab 13.30 Uhr und 16 Uhr statt. Von 14 bis 16 Uhr wird es ein Kinderprogramm des Körler Kindervereins geben.

Und die Wagenfurther Feuerwehr hat bei dem Fest noch was zu feiern: „Wir hätten 2021 gerne was zu unserem 85-jährigen Bestehen veranstaltet, aber wegen Corona ging das leider nicht“, sagt Jacob. Daher seien die beiden Gründe zum Feiern einfach zusammengelegt worden.

Brückenfest in Wagenfurth: Feuerwehr packt an

„Wir im Ortsbeirat sind ja nur vier Leute“, sagt Kruska. „Aber die Feuerwehr hat genug Leute, die anpacken können und wissen, was bei einer solchen Feier zu tun ist.“ Von der Zusammenarbeit profitiere die ganze Feier.

„Es ist auch einfach schön, dass endlich mal wieder ein Fest in Wagenfurth stattfindet“, sagt Kruska. „Wenn das Wetter passt, wird das auf jeden Fall eine schöne Feier.“ (William Abu El-Qumssan)

Einen Besuch wert ist auch die kleine Fachwerkkirche in Wagenfurth. Zum Gottesdienst kommen dort aber nur noch wenige.