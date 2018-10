Wecke, Schnucke, Kippe: Am Sonntag findet in Körle der Mundarttag statt

Vergangenes Jahr in Lohfelden: Zahlreiche Akteure, so wie beim jüngsten Mundarttag die Lohfeldener Laienspielgruppe, werden in der Berglandhalle in Körle Bladde schwadzen.

Körle. "Me wunn, mo werre Bladde schwadzen" (Wir wollen Platt reden) – so lautet das Vorhaben für den Nordhessischen Mundarttag, der am Sonntag, 14. Oktober, in der Berglandhalle in Körle stattfindet. Fast 30 Bladdeschwadzer haben sich für diesen Tag angekündigt.

„Wir wollen die Mundart bewahren, solange es noch geht“, sagt Eike Herwig von der Gesellschaft für Nordhessische Mundarten, die den Tag veranstaltet. Denn irgendwann wird wohl kaum noch jemand Bladde sprechen, da ist sich Ralf Löber aus Büchenwerra sicher. Wenige Begriffe – solche wie Wecke für Brötchen, Schnucke für Süßigkeiten und Kippe für Hosentasche – werden sich vielleicht halten, sagt Löber. Bladde werde bereits jetzt nur noch von wenigen Älteren untereinander gesprochen, eine Verkehrssprache sei die Mundart schon lange nicht mehr, sagt Herwig. Früher, insbesondere vor dem Krieg, sei Platt an der Tagesordnung gewesen. „Die Kinder haben dann zum ersten Mal Hochdeutsch in der Schule gehört“, erzählt Löber.

Wer heute noch Bladde spricht, der verstehe auch die Mundarten anderer nordhessischer Orte. „Und es gibt unendlich viele Mundarten“, sagt Löber. „Jedes Dorf hat seine eigene.“ Heißt in Rhünda der Schlitten Schlerren, so sagen die benachbarten Felsberger Schletten. „Teils sind es nur minimale Unterschiede.“ Was aber alle Mundarten in Nordhessen verbindet: Die Kurzworte. „Ein kurzes ‘Hä’ ersetzt zum Beispiel einen ganzen Satz“, sagt Ralf Löber. „Die Nordhessen sind eben wortfaul“, ergänzt Herwig. Harte Konsonanten würden außerdem häufig weich ausgesprochen. Beispielsweise wird aus einem „T“ oftmals ein weiches „D“.

Im Mittelpunkt des Mundarttages steht diesmal der Körler Dichter Wilhelm Pfeiffer, der im Jahr 1993 starb. „Er war seit seinem sechsten Lebensjahr blind“, erzählt Löber. Pfeiffer schrieb seine Gedichte sowohl in Hochdeutsch als auch in Platt. „Er war ein besonderer Mensch, der auch andere dazu angeregt hat, zu schreiben“, sagt Herwig. Das Körler Mundart-Urgestein, verfasste seine Gedichte in Blindenschrift, später tippte er sie auf der Schreibmaschine ab, erzählt Löber. So hinterließ er beispielsweise auch das Gedicht „D’r erschde Schuldag“.

Und dieses wird auch am Mundarttag zu hören sein. Fünf Grundschüler aus Körle werden das Gedicht vortragen. Mit dem ehemaligen Lehrer Ralf Löber haben sie es einstudiert. „Es ist toll, dass auch jüngere Generationen teilnehmen.“

Das Programm

Der Nordhessische Mundarttag findet am Sonntag, 14. Oktober, in der Körler Berglandhalle, Empfershäuser Straße 14, statt. Los geht es um 11 Uhr mit einem Mundartgottesdienst, gehalten von Ralf Löber aus Büchenwerra. Ab 12 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen in der Halle. Angeboten wird Körler Eintopf. Das Mundartprogramm, an dem 30 Akteure beteiligt sind, startet um 13.30 Uhr mit einem gemeinsamen Lied sowie einem Grußwort von Bürgermeister Mario Gerhold. Auftreten werden auch zwei Schülergruppen, darunter sind Körler Grundschüler und Schüler der Rinnetalwerkstatt. Nach einer Kaffeepause (etwa 15.30 Uhr) geht das Programm bis etwa 17.30 Uhr weiter. Der Tag endet mit einem gemeinsamen Lied „Mä Nordhessen“. Der Eintritt zum Mundarttag ist frei. Der Mundarttag fand zum ersten Mal 1998 in Metze (Niedenstein) statt. Daraufhin hat sich die Gesellschaft für nordhessische Mundarten gegründet.