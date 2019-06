Zweijähriger aus dem Landkreis Kassel bei Autounfall schwer verletzt

Ein zweijähriges Kind aus dem Landkreis Kassel ist bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde das Kind am Montag gegen 11 Uhr in Körle an einer Erdbeerplantage von einem Auto angefahren.

Der zweijährige Junge aus dem Landkreis Kassel war mit einem Elternteil aus dem eigenen Auto ausgestiegen und wurde von einem abbiegenden Skoda Yeti erfasst. Am Steuer saß eine 49-jährige Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis.

Der Junge erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohende Verletzungen und wurde zur Behandlung in eine Kasseler Klinik geflogen. Der Elternteil des Kindes wurde mit einem Schock ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Nach Angaben der Beamten der Polizeistation Melsungen wurde zur Ursachenermittlung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel ein Gutachter hinzugezogen.

Eingesetzt waren neben dem Rettungshubschrauber noch der Notarzt und ein Rettungswagen aus dem Schwalm-Eder-Kreis.