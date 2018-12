Der Körler Heimat- und Mundartdichter Wilhelm Pfeiffer starb vor 25 Jahren

Körle. Heute vor 25 Jahren starb in seinem Heimatort Körle der in ganz Nordhessen bekannte Heimatdichter Wilhelm Pfeiffer. Er erblindete im sechsten Lebensjahr.Mit 22 schrieb der Korb-, Bürsten- und Besenmacher sein erstes Gedicht. Pfeiffer wurde 89 Jahre alt.

„Von Heimatliebe beseelt, von Lebensernst geprägt, von sprühender Heiterkeit erfüllt, hat Wilhelm Pfeiffer mit seinem dichterischen Schaffen unzähligen Menschen Freude bereitet und ein Stück Volkstum und Mundart unseres Raumes für immer erhalten.” Diese Würdigung der Gemeinde Körle in der Traueranzeige, die Heiligabend 1993 in der HNA erschien, beschreibt treffend Leben und Wirken des Heimat- und Mundartdichters Wilhelm Pfeiffer.

Mit vielen Gedichten und Geschichten hat er die Menschen in ganz Nordhessen erfreut. In mehreren Büchern wird sein Lebenswerk gewürdigt. „Lachen ist die beste Medizin”, hat Pfeiffer einmal geschrieben. Der Körler Heimatchronist Heinz Rüdiger, der heute 89-jährig in Freiburg lebt: „Pfeiffers Gedichte umfassen die ganze Bandbreite vom feinen Humor bis hin zum geradezu derben Witz.”

Pfeiffer erblindete im sechsten Lebensjahr an den Folgen einer Masernerkrankung. Heinz Rüdiger wertet es als Glücksfall, dass ein Erlass der damaligen preußischen Regierung anordnete, dass alle erblindeten Schüler eine Schule besuchen mussten. Pfeiffer kam in die Blindenschule mit Internat in Frankfurt und wurde später Korbflechter, Bürsten- und Besenmacher. Der Schulleiter wollte Pfeiffer gern zum Blindenlehrer ausbilden lassen, das aber lehnte dieser ab. Mit 19 kehrte Pfeiffer ins Elternhaus zurück. Ein Jahr davor hatte die Familie ein harter Schicksalsschlag getroffen. Seine Schwester Catharina hatte man tot in der Fulda gefunden. Rüdiger: „Die 19-Jährige war ermordet worden. Das Verbrechen konnte nie aufgeklärt werden.”

+ Zeitzeugen: Ulrich Hofmann (links) sowie das Ehepaar Karin und Norbert Ochs hatten engen Kontakt zu dem Dichter Wilhelm Pfeiffer. © Manfred Schaake

Als 22-Jähriger schrieb Pfeiffer sein erstes Gedicht. Zur Silberhochzeit der Eltern ließ er die Gäste staunen. Das Dichten hat ihn ein Leben lang begleitet. 1993 wurden Pfeiffers schönste Arbeiten in dem Buch „Die Empferschhieser Schatz-Partie” veröffentlicht.

Der am 12. November 1904 geborene, stets frohgemute Körler hatte mit dem bekannten Metzer Mundart-Pfarrer Dieter Otto eine ersprießliche Partnerschaft gefunden.

Pfeiffer heiratete 1943, seine Frau Annchen starb 1950 an Herzversagen. 1952 heiratete er seine zweite Frau Marie. Sie starb im April 1993, Wilhelm Pfeiffer am 22. Dezember 1993.

Trotz seines Leidens und schwerer Schicksalsschläge verlor Pfeiffer nie seinen tiefen christlichen Glauben, hat sein Freund Rüdiger einmal hervorgehoben. Pfeiffer gab ein Beispiel, wie Behinderte trotz aller Erschwernisse ihr Leben meistern können. In dem Gedicht „Mein Dank in später Stunde” beschreibt er, wie er „trotz tiefer Dunkelheit den Weg in die Fröhlichkeit” fand und wie dankbar er „unserm Herrn, der alles lenkt” und allen Unterstützern ist für „Liebe, Tat und Wort”. Auf seinem Grabstein steht sein Ausspruch: „Blinden Vieles kann gelingen. Wo man Grenzen will bezwingen, müssen Sehende Helfer sein.”

Er hatte immer Zeit, und man war bei ihm stets willkommen.” Ulrich Hofmann (62) erinnert sich heute noch gern an die vielen Begegnungen mit Wilhelm Pfeiffer. Den Klassiker „Die Empferschhieser Schatzpartie” kann der gelernte Schriftsetzer Hofmann heute noch auswendig. Und: „Beim Warten auf den Schulbus schwatzten wir pladde und erzählten uns Geschichten von Wilhelm Pfeiffer.”

Nach 1950 gab es in Körle nur wenige Vereins- oder Familienfeiern ohne Pfeiffers Mitwirken. Norbert Ochs (80) und seine gleichaltrige Frau Karin erinnern sich noch gut daran, dass Pfeiffer in die Familien kam und sich in Blindenschrift Notizen für Gedichte machte. Wenn es dann etwas langsam ging, sagte der Blinde auf platt: „Ihr müsst entschuldigen, ich habe die falsche Brille auf.” Er nahm sein Schicksal mit Humor.

Ehrenbürger und Stifter

Wilhelm Pfeiffer wurde 1963 zum zweiten Ehrenbürger der Gemeinde Körle ernannt. Die Straße, an der das Geburts- und Wohnhaus Pfeiffers steht, wurde anlässlich seines 85. Geburtstages in Wilhelm-Pfeiffer-Weg umbenannt. Am Anfang des Weges steht ein Gedenkstein für den Heimatdichter. Sein gesamtes Vermögen überließ Pfeiffer der Gemeinde Körle als Erbe. Das Erbe floss 1994 in eine sogenannte unselbstständige Stiftung. Aus dem Zinserlös vergibt die Gemeinde nach Angaben von Bürgermeister Mario Gerhold jährlich 3000 bis 4000 Euro für die Kultur- und Sportförderung an Vereine. Das Geld dient auch dem Erhalt der Mundart. So erhielt beispielsweise der Bürgerverein Körle kürzlich einen Zuschuss für das Projekt Mundart-Bierdeckel.