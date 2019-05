Bundesweite Kunstaktion

Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) hat den international gefeierten Maler Norbert Bisky dafür gewonnen, zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai ein Kunstwerk zu schaffen, das allen Mitgliedsverlagen als Titelmotiv zur Verfügung gestellt wird.

Über das Thema Pressefreiheit werde derzeit weltweit so intensiv diskutiert wie schon lange nicht, erklärte dazu BDZV-Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff. „Deutschland ist eines der wenigen Länder, in denen das Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit nicht nur im Grundgesetz verankert ist, sondern täglich gelebt wird.“

Download PDF der Sonderseite " Am 3. Mai" Doch auch hierzulande müsse dieses wichtige Grundrecht immer wieder verteidigt werden. Besorgt stimmten vor allem die zunehmenden Angriffe auf Journalisten. Vor diesem Hintergrund sei die Aktion des BDZV mit dem Künstler ein „Ereignis, das durch seinen Ausnahmecharakter ein weithin sichtbares Zeichen für Pressefreiheit setzen“ solle.

Norbert Bisky, geboren 1970 in Leipzig, gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Maler in Deutschland. Er ist bekannt für seine meist großformatigen, farbsprühenden Darstellungen drastisch-realistischer Inhalte. Für den Abdruck in den deutschen Zeitungen hat der Künstler mit dem Bild „Rauschen“ (2019, Öl auf Leinwand, 50 x 40 cm) ein geradezu intimes und ambivalentes Motiv geschaffen.

Nach Ai Weiwei (2016), Yoko Ono (2017) und Georg Baselitz (2018) ist Norbert Bisky der vierte namhafte Künstler, der den Tageszeitungen in Deutschland zum Internationalen Tag der Pressefreiheit ein besonderes Werk für die Titelseite zur Verfügung stellt. ots