Landeskriminalamt durchsucht auch Wohnungen in Nordhessen

Von: Damai Dewert

Mehr als 250 Polizeibeamte waren im Einsatz. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Das hessische Landeskriminalamt hat in Hessen 75 Wohnungen durchsucht: Die Beamten waren möglichen Sexualstraftätern auf der Spur und mutmaßlichen Pädophilen. Auch aus dem Schwalm-Eder-Kreis kommen Verdächtige.

Schwalm-Eder – Polizei und Staatsanwaltschaft haben hessenweit Wohnräume von 68 Männern und sechs Frauen durchsucht. Darunter waren nach Auskunft des hessischen Landeskriminalamtes (LKA) auch eine beschuldigte 36-jährige Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis und eine erst 14-Jährige aus dem Landkreis. Beiden wird der Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen.

Elf der Beschuldigten sollen Kinder oder Jugendliche sexuell missbraucht haben, 63 von ihnen Kinder- oder Jugendpornografie hergestellt, besessen oder verbreitet haben. Die Durchsuchungen fanden in der vergangenen Woche statt. 254 Ermittler der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) Fokus waren im Einsatz. Die Beschuldigten sind 14 bis 80 Jahre alt.

In der Stadt Kassel und im Landkreis Kassel wurden die Wohnungen eines 26-Jährigen und eines 65-jährigen Mannes durchsucht. Auch sie werden laut LKA wegen des Besitzes von Kinderpornografie verdächtigt. Aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stammt der älteste Beschuldigte: Einem 80-Jährigen aus dem Landkreis wird das Verbreiten von Kinderpornografie vorgeworfen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stehen die Männer und Frauen untereinander nicht in Kontakt. Auch die Daten der 74 Beschuldigten stammten nicht etwa aus einer Quelle, sagt LKA-Sprecherin Laura Kaufmann-Conrad.

Die Hinweise ergäben sich als Folgeverfahren aus anderen Ermittlungen und natürlich über erstattete Anzeigen. Die Großzahl der Hinweise stamme vom Nationalen Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Dort liefen unter anderem Meldungen der Internetprovider zusammen. Dieses National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) verteile die Hinweise dann an die Behörden der jeweiligen Länder weiter.

Außer den fünf Wohnungen in Nordhessen wurden weitere Objekte in Mittel- und Südhessen durchsucht. Bei den Durchsuchungen wurden 606 deliktsspezifische Gegenstände – darunter überwiegend Speichermedien – sichergestellt. Die Bilder und Filme werden gesichtet, kriminalistisch bewertet und auf weitere Ermittlungsansätze geprüft, heißt es vom LKA weiter.

Seit ihrer Gründung im Oktober 2020 hat die BAO Fokus 68 Haftbefehle vollstreckt, über 1800 Beschuldigte erkennungsdienstlich behandelt und 67 900 Datenträger sichergestellt. (Damai D. Dewert)