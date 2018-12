Leichtverletzte bei Unfall am Elfershäuser Kreuz

Malsfeld. Wieder ist es zu einem Unfall am sogenannten Elfershäuser Kreuz gekommen. Die Bilanz dieses Unfalls: Eine Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos. Die Polizei gibt den Gesamtschaden mit 28.000 Euro an.

Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Unfall am Freitag um 16 Uhr. Ein 46-jähriger Mann aus Malsfeld kam mit seinem Volvo aus Richtung Hilgershausen und wollte die Kreuzung, an der es trotz umfangreicher Maßnahmen und Hinweisschildern immer wieder zu schweren Unfällen kommt, in Richtung Dagobertshausen überqueren. Dabei missachtete er das Stop-Schild und übersah eine 78-jährige Malsfelderin, die mit ihrem VW Golf die vorfahrtsberechtigte Straße aus Ostheim kommend in Richtung Elfershausen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Der VW schleuderte nach Durchbrechen der Leitplanken auf ein angrenzendes Feld. Die Frau wurde bei der Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst in die Asklepios Klinik nach Melsungen gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. Der Schaden an dem Volvo beträgt nach Schätzungen der Polizei 15.000 Euro, am Golf 12.000 Euro, dazu kommen noch 1.000 Euro an den Verkehrseinrichtungen.