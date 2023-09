Lkw kommt ins Schleudern: Mehrere Unfälle auf A7 - Autobahn zeitweise voll gesperrt

Von: Helmut Wenderoth

Teilen

Auf der A7 kommt es am Freitag zu mehreren Unfällen, an denen insgesamt vier Autos und drei Lkw beteiligt sind. Mehrere Personen werden verletzt.

Malsfeld - Im Starkregen am Freitagnachmittag ereignete sich drei Unfälle, die alle miteinander in Zusammenhang stehen. Dabei wurden vier Personen verletzt. Insgesamt waren vier Pkw und drei Lkw an den Unfällen, die sich alle kurz vor 15 Uhr ereigneten, beteiligt. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten der Autobahnpolizeistation Baunatal auf mehrere Hundert Tausend Euro. Die A 7 war in Richtung Nord voll gesperrt, auch in der Gegenrichtung kam es zum Stau. Die Unfallstelle war etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Malsfeld in Richtung Nord.

Wie die Polizeibeamten in ihren ersten Ermittlungen feststellten, wurde der Unfall durch zwei Lkw ausgelöst. Ein auf der rechten Spur in Richtung Nord fahrender Lkw kam wegen Aquaplaning ins Schleudern und touchierte einen auf der mittleren Spur fahrenden Lkw. Dadurch bildete sich ein Stau. Ein weiterer Lkw wollte ausweichen und geriet dabei in die Mittelleitplanke und walzte die auf eine Strecke von über 50 Metern nieder. Trümmerteile flogen auch auf die Gegenfahrbahn und sorgten auch in Richtung Süd für Behinderungen.

Mehrere Unfälle auf A7: Lkw kracht in Polo

Diesen Rückstau auf der regennassen Fahrbahn hatte ein weiterer Lkw nicht rechtzeitig bemerkt und krachte in einen VW Polo. Dieses Fahrzeug wurde bei dem Aufprall total beschädigt. Insgesamt vier Verletzte aus der Unfallserie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Insgesamt waren vier Pkw und drei Lkw an den Unfällen beteiligt. © Helmut Wenderoth

Diese Unfallserie löste einen Großeinsatz der Rettungsdienste aus. Mehrere Rettungswagen, Notarztwagen, sowie die Freiwillige Feuerwehr Homberg mit Einsatzleiter Udo Hedwig und 18 Einsatzkräften, sowie mehrere Streifen der Autobahnpolizei waren an der Unfallstelle. Die Feuerwehrleute unterstützten die Polizei bei der Absicherung der Unfallstelle, die sich auf eine Strecke von über 500 Metern hinzog, streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab und klemmten die Batterien an den beschädigten Fahrzeugen ab. Sie räumten auch die Trümmerteile von der Gegenfahrbahn.

Vollsperrung auf A7 über mehrere Stunden

Die Verletzten waren beim Eintreffen der Feuerwehr alle schon vom Rettungsdienst aus den Fahrzeugen befreit worden. Obwohl mach kurzer Zeit keine Trümmerteile mehr auf der Gegenfahrspur lagen, staute sich auch dort der Verkehr bis mehrere Kilometer vor die Anschlussstelle Melsungen aus Richtung Nord. Schaulustige fuhren im Schritttempo an der Unfallstelle vorbei, um alles genau zu beobachten. Die Vollsperrung in Richtung Nord musste bis zum Abtransport der beschädigten Fahrzeuge über mehrere Stunden aufrechterhalten werden.

Zur gleichen Zeit als sich die oben geschilderten Unfälle ereigneten, wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Melsungen zu einem Unfall mit eingeklemmten Personen auf die A 7 in Richtung Nord bei Guxhagen alarmiert. Dies stelle sich aber als Fehlalarm heraus, sodass die Melsunger Einsatzkräfte nicht eingesetzt werden mussten. (zot)

Auf der A7 zwischen Melsungen und Kassel kam es kürzlich zu mehreren Feuerwehreinsätzen. Bei einem Unfall mit Überschlag werden zwei Menschen schwer verletzt.