Lkw nimmt Polo die Vorfahrt - Mutter und Kinder bei Unfall verletzt

Von: Helmut Wenderoth

Ein Laster nimmt einem VW Polo in Guxhagen die Vorfahrt. Die Insassen des Autos, eine Frau und ihre beiden Töchter, werden bei dem Unfall leicht verletzt. © Helmut Wenderoth

Guxhagen - Missachtung der geltenden Vorfahrtsregelungen ist, nach Polizeiangaben, die Ursache für einen Unfall, der sich am Dienstagabend in Guxhagen ereignete. Dabei wurden eine 39-jährige Frau aus Melsungen und ihre beiden kleinen Töchter verletzt. Den Sachschaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 12000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, befuhr die Melsungerin gegen 19 Uhr mit einem VW Polo die Robert-Bosch-Straße. In dem Pkw waren auch die beiden neun und drei Jahren alten Töchter.

Aus der Sophie-Henschel-Straße kam zur gleichen Zeit ein 7,5 Tonnen Lkw, der die Robert-Bosch-Straße überqueren wollte. Der 55-jährige Lkw-Fahrer aus Kaufungen übersah dabei das Verkehrsschild „Vorfahrt gewähren“. Im Kreuzungsbereich fuhr der Lkw seitlich in den VW. Dabei wurden die drei Insassen verletzt. Wie die Mitarbeiter des Rettungsdienstes, der mit zwei Rettungswagen an der Unfallstelle war, sagten, kamen die drei Pkw-Insassen zur Abklärung der Verletzungen in das Klinikum Kassel. Ihre Verletzungen wurden vorerst als eher leicht eingestuft. Der Polo wurde von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeholt. (zot)

