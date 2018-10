FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner kommt nach Malsfeld

Daniel Göbel

*1987 in Kassel geboren, aufgewachsen in Fritzlar und Edertal. Hat im Bachelor Politik und Soziologie in Kassel studiert. Seit 2012 bei der HNA, nach Volontariat und Nachrichtenredaktion, Lokalredakteur in Schwalmstadt. Seit Mai 2018 zurück in der Nachrichtenredaktion und dort für landespolitische Themen zuständig. Interessen: Musik, Geschichte, Politik.

dag@hna.de