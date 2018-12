Zwei Verletzte und 27.000 Euro Schaden bei Unfall am Elfershäuser Kreuz

Am Montagmorgen um 9 Uhr kam es am sogenannten Elfershäuser Kreuz wieder zu einem schweren Verkehrsunfall, weil ein Fahrer die Stopp- und Warnschilder nicht beachtete.

Aktualisiert um 11.30 Uhr - Bei dem erneuten Unfall wurden zwei Personen verletzt und beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. In den letzten Wochen und Monaten war es an dieser Kreuzung wiederholt zu schweren Unfällen mit mehreren Verletzten und hohen Schäden gekommen. Immer war die Ursache die Nichtbeachtung der Vorfahrtregelung - und das trotz gelber Blinkleuchten, rot-weißer Warnmarkierung, Stopp-Schildern und Haltelinien auf der Fahrbahn.

Bei dem Unfall am Heiligabend kam ein 26-Jähriger aus Bad Zwesten mit seinem Audi aus Richtung Hilgershausen und wollte die Straße überqueren. Wie er selbst sagte, hat er kurz vor der Kreuzung angehalten und ist dann los gefahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 45-jährigen Frau aus Malsfeld, die mit ihrem Fiat die vorfahrtberechtigte Landesstraße aus Richtung Ostheim in Richtung Elfershausen befuhr. Der Audi landete im Straßengraben, während der Fiat entgegengesetzt seiner ursprünglichen Fahrtrichtung am Straßenrand stehen blieb.

Beide Fahrer, die jeweils allein in ihren Autos saßen, wurden verletzt. Sie wurden vom Notarzt aus Melsungen versorgt und dann mit Rettungswagen aus Knüllwald und Melsungen in umliegende Kliniken gebracht. Die Polizei gibt den Sachschaden mit insgesamt 27.000 Euro an. 25.000 Euro an den beiden Fahrzeugen und 2.000 Euro an den Verkehrseinrichtungen.

Die Feuerwehren aus Elfershausen und Beiseförth-Malsfeld waren mit 28 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Sie sicherten die Fahrzeuge und regelten gemeinsam mit der Polizei den Verkehr an der Unfallstelle. Anschließend beseitigen sie die Unfalltrümmer von der Fahrbahn. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Kreuzung voll gesperrt. Bis beide Fahrzeuge vom Abschleppdient abgeschleppt waren, wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Immer wieder kommt es am Elfershäuser Kreuz trotz umfangreicher Maßnahmen und Hinweisschildern zu schweren Verkehrsunfällen, weil die Vorfahrt genommen oder ein Stopp-Schild ignoriert werden: Erst im Oktober wurden eine hochschwangere Frau und ein Säugling schwer verletzt.