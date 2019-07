Sie müssen nicht verreisen: Die Elfershäuser sind von der Sonne gesegnet 

Über die Elfershäuser sagt man, sie seien von der Sonne gesegnet. Wir waren in Elfershausen für unsere HNA-Serie Gespräche am Gartenzaun.

Der Malsfelder Ortsteil liegt am Südhang des Falkenkopfs, dem höchsten Punkt Elfershausens, – und egal zu welcher Tageszeit: „Die Sonne scheint bei uns überall“, erzählt Elfershausens Ortsvorsteher Claus Bänfer. Für traumhafte Sonnenauf- und untergänge brauchen die Bewohner nicht weit fahren, sie haben von überall einen phänomenalen Ausblick über den gesamten Altkreis.

Die Lage

Vom Falkenkopf aus kann man bis ins Fuldatal, nach Rotenburg, Melsungen, ins Pfieffetal und bis nach Spangenberg schauen. Elfershausen ist durch eine Landesstraße an Melsungen und Homberg angeschlossen. Ein Verkehrsproblem gibt es aber: Das Elfershäuser Kreuz. „Die Ecke ist wirklich gefährlich“, sagt Edelgard Eckert. Eine Lösung, die alle Beteiligten zufriedenstellt, gibt es noch nicht.

Die Vereine

Wird Mann in Elfershausen 50 Jahre alt, so steht ihm etwas ganz Besonderes bevor: „Mann wird in den ‘Club der alten Säcke’ aufgenommen“, erzählt Wolfgang Ossowski. Ihnen wird eine Schärpe umgehangen und jeder Mann bekommt ein kleines Säckchen. Die Herren veranstalten jährlich zwei Treffen. „Und dann gibt es eine gemeinsame Fahrt“, sagt Ossowski.

+ Vor seinem Platz an der Grillhütte auf dem Falkenberg: Elfershausens Ortsvorsteher Claus Bänfer ist beim jährlichen Bergfest immer dabei.

Derzeit sind es 19 Mitglieder. Jährlich gibt es außerdem das Bergfest – auch nur für Männer. Sie wandern vom Ortsbrunnen, den die Elfershäuser 2002 in Eigenleistung gebaut haben, bis zum Falkenberg. Dort warten Musik und Getränke auf die Herren.

+ Der Club der alten Säcke: Wolfgang Ossowski (68) Heiko Stachik (54) und Gerharrd Schmidt.

Ja, und was ist mit den Damen in Elfershausen? „Auch die kommen nicht zu kurz“, sagt Heidrun Roith. Zwar hat sich der Landfrauenverein vor drei Jahren aufgelöst, aber zu tun haben die Elfershäuserinnen immer. Kordula Ploch beispielsweise schmückt den Elfershäuser Brunnen zu verschiedenen Jahreszeiten. „Dann sieht das wirklich traumhaft aus“, erzählt Edelgard Eckert.

+ Edelgardt Eckhart, Astrid Bänfer, Katy Bänfer, Aaron Scholl. Karola Ploth, Heidrun Roith, Anja Kripko

Die Schätze

Auch der Spielplatz ist in Eigenleistung der Elfershäuser entstanden. Darauf sind sie besonders stolz. „Denn wir sind relativ kinderreich“, sagt Bänfer. Genauso erfreuen sich die Elfershäuser über ihren eigenen Tennisplatz mit Kunstrasen.

In der Kirche befindet sich das Bild „Das letzte Abendmahl“ von Conrad von Soest, das in Sand gemalt wurde. 13 Elfershäuserinnen haben es anlässlich der Kirchenrenovierung im Jahr 2010 erarbeitet, erzählt Edelgard Eckert. Sie ist im Kirchenvorstand.

Genau so einzigartig sei in der Kirche die Altarplatte von Agnus Dei aus dem 12. Jahrhundert. Sie wurde in den 1960er-Jahren in der Elfershäuser Domäne gefunden und fungierte damals als Kanaldeckel. Darauf zu sehen ist das Lamm Gottes und eine figürliche Darstellung.

Das Sorgenkind

Sorgen bereitet den Elfershäusern der Leerstand an der Hauptstraße. „Wir haben das Thema im Ortsbeirat schon mehrmals aufgegriffen – eine Lösung ist schwer zu finden“, sagt Bänfer.

+ Eines der Sorgenkinder des Ortes: Der Leerstand an der Hauptstraße. Die Häuser vergammeln.

Derweil vergammeln etwa vier Fachwerkhäuser an der Straße. Während wiederum andere Fachwerkhäuser schön restauriert in vollem Glanz erstrahlen.

Die Menschen

Die Elfershäuser wohnen gerne in ihrem Ort. „Bei uns wird Zusammenhalt großgeschrieben“, erzählen sie. Sei es die Organisation einer Feier oder die Gartenpflege – die Hilfsbereitschaft dort sei enorm. Als Zugezogener brauche man auch keinem Verein beitreten, um Anschluss zu finden.

+ Sie hat vor 20 Jahren einen der ältesten Höfe Elfershausens gekauft: Gerda Schneider. 1865 wurde ihr Hof erstmals urkundlich erwähnt.

„In Elfershausen sind alle offen, man lernt schnell Leute kennen“, sagt Bänfer. Heidrun Roith bestätigt das. Sie kommt gebürtig aus dem Ruhrpott und ist der Liebe wegen nach Elfershausen gezogen.

Außerdem würden alle gebürtigen Elfershäuser, die irgendwann mal weggezogen seien, auch wieder zurückkehren.