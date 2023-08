Kaum ein Verein ist so klein wie die Tierfreunde Malsfeld

Von: Fabian Becker

Teilen

Sie ist die Vorsitzende des wahrscheinlich kleinsten Vereins im Kreisteil Melsungen und wohl auch darüber hinaus: Heike Hahn, die auf dem Foto zwischen einer Hundefalle (links) und einer Katzenfalle vor dem eingezäunten Grab ihres gestorbenen Hundes Snorre zu sehen ist. © Fabian Becker

In unserer Serie stellen wir Rekorde und Rekordverdächtiges im Kreisteil Melsungen vor. Heute: der wohl kleinste Verein in der Region.

Malsfeld – Kastrations- und und Kennzeichnungsaktionen gehören zu ihren Hauptaufgaben, aber die Tierfreunde Malsfeld kümmern sich auch um kranke und verletzte Tiere. „Es geht uns vor allem um Katzen, wir helfen aber auch Hunden und Kleintieren wie Kaninchchen“, sagt Vorsitzende Heike Hahn. Die Tierfreunde bezeichnen sich selbst auch als den „kleinsten Verein der Welt“.

Sechs Mitglieder haben sie – einen weniger als zur Gründung nötig waren. „Zum Fortbestehen braucht es drei Vorstandsmitglieder: einen Vorsitzenden, seinen Stellvertreter und einen Kassierer“, sagt die Vorsitzende. Ihr Stellvertreter ist ihr Mann Jörg Hahn, Kassiererin ist Gabi Groth. Zudem gibt es drei Helfer. „Es geht uns nicht darum, Mitglieder nur der Beiträge wegen zu haben, sie müssen sich auch zuverlässig engagieren.“ Außer durch Beiträge werden die Tierfreunde über Spenden finanziert.

Nur aktive Mitglieder zu haben, sei auch im Sinne von Tanja Walter, die die Tierfreunde 2014 mitgründete, aber wegen einer Krankheit vor zwei Jahren starb. Sie sei es auch gewesen, die sich sehr für die Katzenschutzverordnung in Malsfeld, Melsungen, Spangenberg, Felsberg und Morschen eingesetzt habe, sagt die Vorsitzende.

Leben bei den Vereinsvorsitzenden: Hündin Shadow (links) wurde einst von dem Malsfelder Tierfreunden gerettet. Neben ihr sitzt Rüde Tucker. © Fabian Becker

Heike Hahn ist selbstständige Hundetrainerin. „Daher kann ich oft dann helfen, wenn andere arbeiten“, sagt sie. Das passiert meist dann, wenn sie es am wenigsten erwartet. „Oft ist wochenlang gar nichts und dann bricht die Hölle los.“

Hahn berichtet zum Beispiel von einem Fall auf einem Bauernhof, auf dem 15 Katzen lebten, denen die Inzucht anzusehen war. „Einige waren viel kleiner als üblich.“ Eine Katze, bei der sich zeigte, dass sie Junge bekommen hatte, war so klein, „dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie da Kätzchen reingepasst haben“.

Solche herrenlosen Tiere fangen die Tierfreunde mit Fallen ein, kastrieren sie und päppeln sie wieder auf. Dafür haben sich die Vorsitzenden ein Katzenzimmer eingerichtet, das mit Kratzbäumen, einer Box mit einsetzbarer Trennwand und einem Inkubator zum Wärmen kranker und verletzter Tiere ausgerüstet ist.

Die herrenlosen Katzen wurden nach Kastration und Pflege wieder auf dem Bauernhof ausgesetzt. „Das ist das Beste für sie, da kennen sie sich aus“, sagt Heike Hahn. „Die Besitzer des Hofs melden sich, wenn neue Katzen auftauchen, damit wir auch die kastrieren können.“

Auch Hunde werden mit Fallen eingefangen, wenn nötig. So ein Einsatz muss mit allen Beteiligten, zum Beispiel mit Jagdpächtern, abgeklärt und die Fallen gekennzeichnet werden. Ein solcher Fall war Hündin Shadow, die bei den Hahns lebt.

„Sie war sehr traumatisiert. Es hat 72 Tage gedauert, bis sie in die Falle ging“, sagt die Vorsitzende. „Tagelang hat sie sich nicht bewegt, weder gefressen, noch getrunken.“ Am vierten Tag, als die Hahns anfingen, darüber nachzudenken, Shadow einschläfern zu lassen, begann sie, Wasser von der Hand zu lecken. „Da war klar: Es geht bergauf.“

Bei der Genesung half Shadow auch Snorre, der 2022 gestorbene Rüde der Hahns. Mittlerweile hat sie mit Rüde Tucker einen neuen Spielgefährten. „Den Stress durch den Umzug in ein neues Zuhause wollten wir ihr nach all dem, was sie durchgemacht hat, nicht zumuten“, sagt Jörg Hahn. „Wir haben sie daher bei uns behalten.“

Leben bei den Vereinsvorsitzenden: Hündin Shadow (links) wurde einst von dem Malsfelder Tierfreunden gerettet. Neben ihr sitzt Rüde Tucker. © Fabian Becker

Oft werden Tiere aber vermittelt, vor allem über die Facebook-Seite der Tierfreunde. „Bei Hunden bestimmen wir den Preis im Einzelfall. Da wir auf Katzen spezialisiert sind, kam das erst zwei Mal vor“, erklärt die Vorsitzende. „Wenn Katzen gekennzeichnet, geimpft und gegen Parasiten behandelt sind, kosten Katzen und Kater 80 Euro.“ Bei kastrierten Tieren seien es 140 Euro für Katzen und 110 Euro für Kater.

Erst kürzlich haben die Tierfreunde die Kater Mücke und Sinan aufgepäppelt und abgegeben. Die beiden wurden im Abstand von einer Woche mit Katzenschnupfen gefunden. „Wir haben um ihr Leben gekämpft“, sagt Heike Hahn. Beide überlebten mit Handicaps: Sinan verlor ein Auge, Mücke sieht kaum noch. Dennoch fand sich jemand, der sie aufnahm.

Doch der Verein kann nicht allen Tieren helfen. „Um Wildtiere dürfen wir uns nicht kümmern“, erklärt Heike Hahn.

Oft könnten sie aber mit einer Erstversorgung und der Vermittlung an die richtigen Stellen helfen. Menschen, die kranke oder verletzte Tiere finden, rät sie, einen Tierarzt zu fragen. „Die wissen meist, was zu tun ist und wo die Tiere untergebracht werden können.“ Ob es einen Nachfolger für die Vorsitzende geben wird und wer das sein kann, sei noch nicht abzusehen. „Ich mache es noch, so lange ich kann“, sagt die 54-Jährige.

Kontakt: auf der Internetseite tierfreunde-malsfeld.de und auf Facebook: zu.hna.de/tierfreunde (Fabian Becker)

Rekordverdächtig Haben Sie eine spezielle Sammlung, können etwas Besonderes oder wissen um etwas Rekordverdächtiges im Kreisteil Melsungen? Dann melden Sie sich bei unserer Redaktion per Telefon unter 0 56 61/70 57 14 oder per E-Mail an melsungen@hna.de.