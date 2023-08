Betrieb in Malsfeld geht trotz Insolvenz weiter

Von: Fabian Becker

Vor dem neuen Logo: Gudrun Elfenthal ist die Geschäftsführerin der Landsitz Elfershausen Wohnpflege gGmbH, die seit Anfang August die Einrichtung für Menschen mit neurologischen Erkrankungen betreibt. © Fabian becker

Seit einem Jahr ist Geschäftsführer Manuel Matthias Langer im Landsitz Elfershausen tätig. Er musste den Betrieb nach der Insolvenz mit Kollegin Gudrun Elfenthal neu aufstellen und hat einiges verändert.

Elfershausen – Turbulent, so beschreibt Manuel Matthias Langer sein erstes Jahr im Landsitz Elfershausen, eine Einrichtung, in der 32 Menschen mit neurologischen Erkrankungen leben. Um sie am Laufen zu halten, wird die Einrichtung seit Anfang August gemeinnützig als Landsitz Elfershausen Wohnpflege gGmbH betrieben. Denn im Februar wurde das Insolvenzverfahren der Landsitz Elfershausen Fachpflege GmbH eröffnet.

Von der Insolvenz ahnte Langer noch nichts, als er vor einem Jahr seine Arbeit als Einrichtungsleiter aufnahm (HNA berichtete). „Das war noch nicht absehbar“, sagt er. Die gestiegenen Preise für Lebensmittel und Energie und die durch den Tarifvertrag höheren Löhne hätten dem Landsitz aber zugesetzt, sodass das Insolvenzverfahren eröffnet werden musste.

„Uns kam aber zugute, dass alle – auch der Insolvenzverwalter – wollten, dass es mit der Einrichtung weitergeht.“ Das Gebäude gehöre, derzeit dem Insolvenzverwalter, sei aber von der gGmbH gepachtet. Wenn sie künftig genug Geld zusammenbekäme, sei auch ein Kauf des Gebäudes denkbar.

Im Therapieraum: Geschäftsführer Manuel Matthias Langer zeigt eine Übung zur Innenrotation der Schulter. © Fabian Becker

„Wir haben gegenüber Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern immer mit offenen Karten gespielt“, sagt Langer. Auch deswegen sei nicht nur das komplette Personal geblieben. Es seien sogar noch neue Angestellte hinzugekommen – trotz Fachkräftemangel. So seien dort derzeit 48 Voll- und Teilzeitmitarbeiter angestellt, die sich um die Bewohner des voll belegten Landsitzes kümmern.

Langer ist nun Geschäftsführer der neuen gGmbH. Der 28-Jährige lebt mit seiner Partnerin in Hofgeismar. Als weitere Geschäftsführerin steht ihm Gudrun Elfenthal zur Seite. „Durch den Altersunterschied und die unterschiedlichen Berufswege ergänzen wir uns gut“, sagt die 66-Jährige, die mit ihrem Mann im Homberger Stadtteil Welferode wohnt, zwei Kinder und vier Enkel hat. Elfenthal ist Steuerfachwirtin, Langer war Notfallsanitäter, Dozent für medizinische Fachfortbildungen und Fahrdienstleiter beim Malteser Hilfsdienst in Fritzlar.

Viel von dem, was sich Langer vor einem Jahr vorgenommen hat, ist nun trotz der Schwierigkeiten zu sehen. Ein Graffiti-Künstler hat das Gebäude mit dem neuen Logo und weiteren Motiven verziert. Der Innenhof soll bald mit dem Künstler und den Landsitzbewohnern gestaltet werden.

Am Haus: Ein Graffiti-Künstler hat die Fassade mit Motiven bemalt, zum Beispiel mit einem Rollstuhlfahrer. © Fabian Becker

Es gibt die neu gestaltete Internetseite landsitz-elfershausen.de und Auftritte in sozialen Medien. Außerdem treibt Langer die Digitalisierung des Landsitzes voran: Es gebe eine Plattform mit Videos für Mitarbeiterfortbildungen. Die Dienstpläne sollen bald digitalisiert werden und „auf dem Handy abrufbar sein“, sagt er.

Elfenthal weist zudem darauf hin, dass der Landsitz nun eine eigene Küche hat und das Essen nicht mehr geliefert wird. „So können wir die Mahlzeiten besser auf die Bedürfnisse und Wünsche der Bewohner abstimmen und regionalere Produkte verwenden“, sagt sie.

Die meiste Energie habe Langer jedoch die Insolvenz gekostet. „Der bürokratische Aufwand war enorm“, sagt er. Da habe es ihm geholfen, Elfenthal an seiner Seite zu wissen. „Von ihr kann ich viel lernen.“

Vor dem Landsitz Elfershausen: Das Gebäude gehört dem Insolvenzverwalter, ist aber von der Landsitz Elfershausen Wohnpflege gGmbH gepachtet. Laut Geschäftsführer wollen alle Beteiligten den Weiterbetrieb der Einrichtung. © Fabian Becker

Das Leben für die Bewohner sei aber nahtlos weitergegangen – mit allen Höhen und Tiefen. Langer berichtet von einem Bewohner, der aus einer anderen Einrichtung in den Landsitz kam. „Er hatte viele Wunden durch falsche Lagerung“, sagt Langer. „Da sind mir fast die Tränen gekommen.“

Doch die Einrichtungen seien daran meist nicht schuld. „Viele können es durch zu wenig Personal in Folge der Politik und des Fachkräftemangels gar nicht anders machen.“ Doch es gibt auch Erfolgsgeschichten: „Ein Bewohner ist so weit genesen, dass er Ende August wieder nach Hause gehen kann.“ (Fabian Becker)