Zwei Menschen verletzen sich bei Autounfall in Malsfeld

Von: Helmut Wenderoth

Auf gesperrter Strecke: Zwei Autos sind zwischen Beiseförth und Dagobertshausen zusammengestoßen. Die Fahrer wurden verletzt. © Helmut Wenderoth

Zwei Menschen sind bei einem Autounfall am Montag (26. Juni) auf einer Malsfelder Straße verletzt worden. Dabei war die Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Dagobertshausen/Beiseförth – Zwei Menschen sind bei einem Autounfall am Montagmorgen (26. Juni) auf der Straße zwischen Dagobertshausen und Beiseförth verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Fahrer der beiden Fahrzeuge verletzt.

Ein Mann fuhr mit seinem Seat gegen 5.45 Uhr die für den Durchgangsverkehr gesperrte Strecke zwischen den Malsfelder Ortsteilen Beiseförth und Dagobertshausen. Hinter dem Seat fuhr ein 29-Jähriger aus Alheim mit einem VW-Passat. In einer scharfen Rechtskurve setzte der Alheimer zum Überholen an. Dabei stieß er frontal in den Toyota einer 36-Jährigen aus Frielendorf, die ihm aus Richtung Dagobertshausen entgegenkam. Beide waren auf dem Weg zur Arbeit.

Der überholte Fahrer alarmierte Rettungsdienst und Polizei. Weitere Autofahrer leisteten den beiden Verletzten Erste Hilfe und sicherten die Unfallstelle ab.

Die Verletzten wurden an der Unfallstelle versorgt. Ihre Verletzungen sind nach Angaben des Notarztes nicht lebensbedrohlich. Die Frau wurde zur Abklärung weiterer Verletzungen ins Klinikum nach Kassel gebracht.

Beide Autos wurden total beschädigt und waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf 55.000 Euro.

Nach Polizeiangaben hat die Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungen zur Unfallursache und der Technik der Unfallfahrzeuge angeordnet. Der Unfallverursacher gab gegenüber der Polizei an, dass er überholt habe, da das vor ihm fahrende Auto zu langsam gefahren sei.

Die Beamten waren erstaunt, wie viele Verkehrsteilnehmer auf der gesperrten Strecke unterwegs waren. „Am frühen Morgen geht es hier zu wie auf einer vielbefahrenen Bundesstraße“, sagte ein Zeuge, der in Dagobertshausen wohnt. „Viele Mitarbeiter eines Beiseförther Unternehmens befahren die Straße, um schneller an die Arbeit zu kommen, aber momentan ist hier, wegen der Sperrung in Adelshausen, sowieso mehr los.“ Einige Autofahrer, die die Umleitung über Morschen fahren, um an ihre Arbeitsplätze in Spangenberg zu kommen, wollten so ein paar Kilometer und Zeit sparen. (Helmut Wenderoth)