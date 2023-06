Malsfelder Parlament stimmt für den Abbau der Radseilbahn

Brücke statt Seilbahn

Das Kurbeln hat ein Ende: Die Radseilbahn des R1 zwischen Beiseförth und Binsförth wird abgebaut. Das beschlossen die Malsfelder Gemeindevertreter in ihrer Sitzung.

Malsfeld/Beiseförth/Binsförth – Die Radseilbahn des R1 zwischen Beiseförth und Binsförth wird abgebaut. Das beschlossen die Malsfelder Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig. Die Entscheidung war nötig, um in die weiteren Planungen der Radbrücke gehen zu können. Nun kann die Fläche, auf der aktuell noch die Seilbahn steht, für die Brücke genutzt werden. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest, da sie erst im Zuge des in Planung befindlichen Brückenbaus abgebaut werden soll.

„Bis vor Kurzem dachte ich, dass Brücke und Seilbahn auch zusammen gehen“, sagt Bürgermeister Michael Hanke. Doch Morschens Bürgermeister Roland Zobel habe ihm erklärt, dass dazu ein Grundstückserwerb nötig sei, den Morschen wohl nicht stemmen könnte. Zudem seien zunächst Verhandlungen über ein Grundstück nötig – mit unsicherem Ausgang. „Wenn wir die Seilbahn nicht abbauen, heißt das wohl, dass wie dir Brücke nicht bauen werden“, sagt Hanke.

Harald Ziebarth (SPD), sagte zwar, dass eigentlich niemand die Radseilbahn abbauen wolle, aber auch, dass es keine andere Möglichkeit gebe. Außerdem steige die Zahl von Berufstätigen, die mit dem Rad zur Arbeit fahren. „Die nehmen die Seilbahn nicht“, sagt er. „Viele Radfahrer weichen dann auf die Straße zwischen Binsförth und Beiseförth aus – das ist gefährlich.“

Kritisiert wurde der Abbau hingegen von Marion Karmann (SPD), die auch Regionalmanagerin der Leader-Region Mittleres Fuldatal ist. „Für Touristen ist das unverständlich“, berichtet sie. Sie wies darauf hin, dass der R1 und damit die Region unter anderem mit der Radseilbrücke beworben werde. „Wenn die Seilbahn erstmal weg ist, können wir sie nicht mehr aufbauen.“

Unterstützung bekam Karmann von Daniel Fleischert (GiB). „Sie ist eine bundesweit einmalige Attraktion, die überregionale Bekanntheit genießt“, sagte er. „Die wollen wir einfach entfernen?“ Ohne die Radseilbahn rücke eine Fünf-Sterne-Zertifizierung des Radwegs in weite Ferne.

Dem widersprach Dr. Johannes Heyn (GL), der sich auch im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club engagiert. „Viele Radfahrer nutzen die Seilbahn einmal und dann nie wieder“, sagt er. Daher sei eine Radbrücke für die Attraktivität des R1 viel wichtiger.

Das sieht auch Beiseförths Ortsvorsteher Benjamin Giesen (FDP) so: „Die Attraktion ist aus meiner Sicht nicht so groß“, sagt er. „Viele Radfahrer nutzen die Seilbahn nicht, sondern fahren außen herum, deswegen sprechen wir uns für den Rückbau aus.“ Giesen schlug vor, stattdessen eine andere Verwendung für die Radseilbahn zu finden.

Auf Vorschlag von Dominik Leyh (CDU) wurde dementsprechend auch beschlossen, mit der Gemeinde Morschen eine touristische Nutzung der Radseilbahn an anderer Stelle zu erörtern. Er wies zudem darauf hin, dass die Förderung des Landes Hessen für die Brücke in Gefahr sei, wenn es bis zum Bau zu lange dauere. (Fabian Becker)