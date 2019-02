Mit Schnullern im Container: Malsfelder Kita-Kinder mussten ausziehen

Malsfeld – Als Anfang September ein Wasserschaden große Teile der Malsfelder Kita Pusteblume zerstörte, war klar, dass dort die Betreuung nicht weitergehen kann. Seit einem knappen Monat sind nun 64 der 130 Kinder in einer Containeranlage untergebracht.

27 Container wurden auf dem Rittergutgelände im Malsfelder Ortskern aufgestellt. Weitere Kinder werden in Räumen der Feuerwehr und der evangelischen Kirchengemeinde betreut. Doch fühlen sich die Kinder in den Containern wie in einem Kindergarten?

Grau und flach reihen sie sich aneinander, das Gelände ist provisorisch umzäunt. Von außen wirken die Container zwar äußerst kühl und ungemütlich, innen sieht es aber wohnlich aus. Es gibt eine Küche, einen Wickel- und einen Schlafraum. „So lange hier drin alles seine Ordnung hat, reicht das den Kindern. Für sie war der Umzug ein bisschen, wie in den Urlaub zu fahren“, sagt Erzieherin Sabine Fischer. Und die Kinder fühlen sich sichtlich wohl in ihrer Notunterkunft. So wie Jonas Besser. „Ich mag die Bauecke, die Puppenecke und die Kuschelecke“, sagt der Vierjährige und zeigt aufgeregt in den Gruppenraum. Und auch Mio Schulz (4) bestätigt: „Mir gefällt’s hier.“ Gerade packen sie mit Sabine Fischer eingefrorene bunte Farbfiguren aus.

Obwohl es sich nur um eine Notunterkunft handele, fehle es an nichts, sagt Kita-Leiterin Jutta Salzmann. „Vom Gummistiefel bis zum Schnuller haben wir alles in die Container mitgenommen“, erzählt Salzmann.

Anfangs hätten einige Kinder ihre Freunde vermisst, die zum Beispiel im Feuerwehrhaus untergebracht sind. Mittlerweile hätten sich aber alle eingewöhnt. Auch die Omas und Opas waren schon zu Besuch. Die Kinder wollten ihnen ihren außergewöhnlichen Kindergarten zeigen. Draußen spielen können die Kinder weiterhin. Vor den Containern wurde dafür Sand aufgeschüttet. Manchmal gehen sie aber auch mit den Erziehern zum Außengelände des eigentlichen Kindergartens.

+ Von außen wirkt die Kita trist: In der Containeranlage sind noch bis Ende April 64 Kinder des Malsfelder Kindergartens Pusteblume untergebracht.

Die Ausbesserungen an dem durch den Wasserschaden beschädigten Trakt fallen nun zeitlich mit der ohnehin geplanten Sanierung des Kindergartens zusammen. Das erklärt Malsfelds Bürgermeister Herbert Vaupel. Durch die neue Situation müssten die Sanierungen nicht mehr bei laufendem Betrieb stattfinden. „Die Kinder sind vor Baulärm und Schmutz geschützt“, sagt Vaupel. Zurzeit wird im Kindergarten Pusteblume, der im Jahr 1978 gebaut wurde, vieles umgestaltet. Es wird eine größere Küche mit Sitzplätzen geben. In der alten Küche sollen die Kinder selbst das Kochen ausprobieren können. Außerdem werden die sanitären Anlagen umgebaut. Die Krippenkinder bekommen einen Anbautrakt und es wird Fußbodenheizung verlegt. Für die Kosten in Höhe von 1 825 000 Euro hat die Gemeinde Malsfeld Fördermittel beantragt.

Wenn alle Kinder ab Ende April in das sanierte Gebäude umziehen, können sie Angebote in einem Werkraum und einem Forscherlabor wählen.