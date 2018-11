Nach Windradbau werden im Markwald Beuerholz neue Bäume gepflanzt 

Vor dem Zaun: Holz-Einfassungen schützen die Neuanpflanzungen nahe der Windräder im Beuerholz vor Wildverbiss. Im Bild der Vorsitzende der Markgenossenschaft, Klaus Stiegel (rechts), und Revierförster Jürgen Umbach. Nach ihren Angaben wurden etwa 3100 Bäume und 750 Sträucher als Ausgleich für den Eingriff in die Natur in die Erde gebracht.

Beuern/Malsfeld. Rund um die sechs Windräder im Markwald Beuerholz und im Interessentenwald Hilgershausen ist die Natur wieder auf dem Vormarsch. Die Flächen glichen im Vorjahr einer Kraterlandschaft. Nach umfangreichen Neupflanzungen kann man überall erkennen, dass die Wunden langsam verheilen.

Die neuen Pflanzen, die durch die Sommerhitze eingegangen sind, werden bis zum Frühjahr ersetzt. Das erklärten im HNA-Gespräch der Vorsitzende der Markgenossenschaft, Klaus Stiegel, und Revierleiter Jürgen Umbach von Hessen Forst.

Rund 3100 Bäume und 750 Sträucher kamen in den Boden: Vogelkirsche, Bergulme, Elsbeere, Bergahorn, Feldulme, Feldahorn und Hainbuche.

Ferner wurden Sträucher gepflanzt: Roter Hartriegel, Hasel, Gemeiner Schneeball, Rote Heckenkirsche und Pfaffenhütchen. Auch die in der Region sehr seltenen Esskastanien wurden neu gepflanzt. „Sie werden zu unserem Waldbild gehören“, sagt der Förster. Ein weiterer Ausgleich: In der Gemarkung Malsfeld wurde nach Angaben von Jürgen Umbach ein ehemaliger, naturferner Fichtenbestand in einen naturnahen Laubholz-Mischbestand umgewandelt. Viele der neuen Pflanzen wachsen hinter Zäunen auf, um sie vor Verbiss durch Wildtiere zu schützen.

Die Neuanpflanzungen auf den Windwurfflächen und den vorübergehend für den Bau der Windräder in Anspruch genommenen Flächen dienen nach Stiegels Worten dazu, entstandene Lücken zu schließen und ein vollständiges Waldbild wiederherzustellen: „Damit tragen wir zu einer nachhaltigen Forstwirtschaft bei und ersetzen die entnommene Biomasse.“

Die Rekultivierung sei als gelungen zu bezeichnen, wenngleich bedauerlich sei, dass wegen der Sommerhitze viele Bäume nicht angegangen seien. Die sollen nunmehr bis zum Frühjahr nachgepflanzt werden.

Der Bau der sechs Windräder im Markwald Beuerholz bedeutete harte Einschnitte für den Wald. Die aber wieder ausgeglichen beziehungsweise zurückgebaut wurden. Hier einige Zahlen:

6,6 Hektar Wald wurden laut Generalunternehmer Vortex Energy Holding AG für den Bau der Windräder gerodet.

12.000 Quadratmeter Fläche wurde für das Aufstellen der Kräne und Baucontainer geschottert. Das alles wurde wieder zurückgebaut.

60.000 Euro wurden investiert für neue Pflanzen und die Verbesserung des Wegezustandes.

38 Mio. Euro wurden in die Errichtung der sechs Anlagen investiert.

50 Mio. Kilowattstunden Strom können die sechs Anlagen erzeugen. Damit können – so hieß es im Vorjahr bei der offiziellen Vorstellung – 15 000 Haushalte mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden.