PKW-Fahrer geriet bei Malsfeld in Gegenverkehr

Am Freitagabend, kurz vor 20.30 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Malsfeld und Beiseförth ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, an denen ein Gesamtschaden von 7.000 Euro entstand.

Wie die Polizei meldet, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Homberg die Straße in Richtung Malsfeld. Auf der nassen Fahrbahn geriet der Homberger mit seinem Citroen in einer Rechtskurve auf die Bankette und touchierte dann die Leitplanke. Infolge des Aufpralls verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und fuhr in den Subaru einer 46-jährigen Frau aus Malsfeld, die in der Gegenrichtung unterwegs war. Der Citroen landete dann im linken Flutgraben neben der Kreisstraße.

Die beiden Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt. An dem Subaru wurde die komplette rechte Vorderseite beschädigt. Diesen Schaden schätzt die Polizei auf 6.000 Euro. Am Citroen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei mit 1.000 Euro angibt.