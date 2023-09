Die Grillhütte, die eigentlich keine ist – Ungestört feiern im Wald bei Sipperhausen

Von: Helmut Wenderoth

Idyllisch im Wald: Wer in der Sipperhäuser Grillhütte feiert, stört keine Anwohner, sagt Tim Schäfer, Vorsitzender des Feuerwehrvereins Malsfeld-Sipperhausen. © Helmut Wenderoth

Geburtstage, Hochzeiten und Konfirmationen – viele Feiern finden in den Grillhütten im Kreisteil Melsungen statt. In unserer Serie stellen wir sie vor. Heute: die Grillhütte in Sipperhausen.

Sipperhausen – Viele Sipperhäuser haben Hand angelegt, damit ihr Dorf eine Grillhütte bekommt. Dabei legt Tim Schäfer, Vorsitzender des Feuerwehrvereins Malsfeld-Sipperhausen, großen Wert darauf, dass es sich eigentlich um eine Schutzhütte handelt, denn es sei zwar alles Nötige da, doch die Hütte sei rustikal eingerichtet. „Wer Luxus haben möchte, der muss in ein Dorfgemeinschaftshaus oder eine Gaststätte gehen“, sagt er. Die bisherigen Nutzer seien aber zufrieden gewesen und hätten sich sehr wohl gefühlt.

Die Ausstattung

Es gibt unter anderem Toiletten, Gläser und eine Zapfanlage. Überdachte Grills sind sogar zwei vorhanden, von denen einer für Drehspieße geeignet ist. Parkplätze gibt es am Weg vor der Hütte und auf dem Platz in der Nähe. Die Zufahrt ist von der Straße aus Richtung Ostheim ausgeschildert.

Der Standort

Die Hütte steht am Steilhang des Stellbergsees, aber einen Zugang zum See gibt es nicht. Der Weg endet am mit Büschen und Dornenhecken bewachsenen Hang. Dafür ist der Ausblick auf den Malsfelder Ortsteil und den gegenüberliegenden Spitzenberg möglich. Auch ein Teil der A 7, oberhalb der Anschlussstelle Malsfeld in Richtung Süd, ist zu sehen. Der Verkehrslärm ist aber nicht zu hören.

Dafür können in der Hütte Veranstaltungen stattfinden, ohne damit andere zu stören oder gestört zu werden, denn die Hütte ist weit genug von Wohnhäusern entfernt. „Da spielt es auch keine Rolle, wenn es mal ein bisschen lauter wird“, sagt Schäfer.

Ist für die Hütte zuständig: Tim Schäfer, Vorsitzender des örtlichen Feuerwehrvereins, mit Tochter Maja (2). © Helmut Wenderoth

Die Saison

Die Saison an der Sipperhäuser Grillhütte startet im Frühjahr. Dann treffen sich die Mitglieder der Feuerwehr zum Großreinemanchen. Auch Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten werden dann erledigt. Meistens ist das Grillfest am Himmelfahrtstag, das im jährlichen Wechsel von der Feuerwehr und dem örtlichen Vogelschutzverein ausgerichtet wird, die erste Veranstaltung im Jahr. Im Oktober wird die Hütte wieder winterfest gemacht. Das heißt, das Wasser wird abgestellt, die Leitungen werden entleert und die Fenster und Türen verschlossen.

Die Geschichte

Eine Holztafel über der Grillstation weist darauf hin, dass die Hütte in Sipperhausen im Jahr 1976 von der Freiwilligen Feuerwehr Sipperhausen gebaut wurde. Seitdem wurden schon einige Umbauten vorgenommen. Meist waren laut Schäfer hauptsächlich die Aktiven der Feuerwehr beteiligt, aber auch passive und fördernde Mitglieder hätten sich eingebracht.

Die Sorgen

Die Verantwortlichen für die Hütte haben seit ein paar Jahren Sorgen, da Randalierer schon öfter das Gelände heimgesucht und dabei Zerstörungen und Verschmutzungen angerichtet haben. Vor einigen Wochen wurde laut Schäfer eine Bank mutwillig zerstört. Daher werde jetzt regelmäßig kontrolliert. Schäfer richtet die Aufforderung an alle, darauf zu achten, dass solcher Vandalismus unterbleibt und ihm Hinweise darauf gemeldet werden, damit die Verursacher gefunden werden.

Die Kosten

Mieten kann man die Hütte zum Wochenendpreis von 70 Euro, aktive Mitglieder der Sipperhäuser Feuerwehr zahlen die Hälfte. Zu der Miete kommt eine Kaution von 100 Euro hinzu. Für den Wasserverbrauch wird ein Preis von 2,50 Euro pro Kubikmeter und für den Strom von 75 Cent pro Kilowattstunde berechnet. Für die Reinigung hat jeder Mieter selbst zu sorgen.

Kontakt: Tim Schäfer, Tel. 01 74/7 61 18 49 (Helmut Wenderoth)