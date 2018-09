Marktplatz: Altes Schätzchen sucht Käufer

Christiane Schuth aus Körle verkauft eine uralte Sigurd-Nähmaschine mit Fußantrieb

+ © Peter Dilling Historisches Zeugnis Kasseler Industriekultur: Der schwungvolle Schriftzug des Herstellernamens ist auf der Nähmaschine noch gut zu sehen. © Peter Dilling

Alte Häuser bergen häufig so manche historische Schätze. So ist das auch im Haus von Christiane Schuth in Körle-Lobenhausen.