Martin Stumpf ist neuer Jugendkoordinator der Polizei im Landkreis

Neuer Jugendkoordinator der Polizeidirektion Schwalm-Eder

+ © Polizei Homberg Neuer Jugendkoordinator: Martin Stumpf folgt auf Jens Breitenbach, der neuer Sprecher der Polizeidirektion Schwalm-Eder ist. Stumpf ist außerdem Einstellungsberater. © Polizei Homberg

Martin Stumpf ist seit heute neuer Jugendkoordinator der Polizeidirektion Schwalm-Eder (PD). Der 38-Jährige wird außerdem stellvertretender Pressesprecher der Polizeidirektion und Einstellungsberater.

Schwalm-Eder – Die Stelle war vakant, da Stumpfs Vorgänger Jens Breitenbach neuer Sprecher der PD Schwalm-Eder ist. Jahrelang hat Stumpf Verbrechen aufgeklärt, jetzt hilft er, sie zu verhindern. Vor allem aber möchte er Kinder und Jugendliche schützen beziehungsweise ihnen den rechten Weg zeigen.

„Nach der Strafverfolgung wechsele ich jetzt in den Präventivbereich und kann selbst an den Schulen etwas entwickeln“, sagt der Polizeihauptkommissar. Dabei möchte er möglichst viele Kinder, Eltern und Lehrer mit seiner Arbeit erreichen.

„Wir werden Aufklärungsveranstaltungen anbieten und erarbeiten sowie vorstellen, mit was Kinder und Jugendliche aktuell zu tun haben – welchen Gefahren sie im Netz ausgesetzt sind.“

Ansprechpartner für Schulen

Stumpf ist gleichermaßen Ansprechpartner für Schulen und Mittler zwischen Institutionen, Eltern, Lehrern, Kindern und der Polizei.

Zu seinen Aufgaben gehört außerdem die Einstellungsberatung. „Das passt“, sagt er und lacht. Sein Traumberuf sei früh Polizist gewesen. Den Ausschlag habe ein Berufspraktikum gegeben – die vermittelt er nun selbst.

Für sein aktuelles Aufgabengebiet bringe er viel Kommunikationsbereitschaft und -geschick mit. „Ich versuche immer, einen Zugang zu den Menschen zu bekommen und zu beraten.“ Schon während seiner Dienstzeit, begleitete er ein Schulprojekt und ist selbst Jugendfußballtrainer. Nach einer Hospitation als Jugendkoordinator war ihm schnell klar „das ist es, das möchte ich machen“.

Er habe das mit seiner Familie besprochen – Martin Stumpf ist verheiratet und hat drei Kinder – und dann zugesagt. Er lebt in Schwalmstadt und war dort in der Polizeistation tätig. Zuletzt war er stellvertretender Dienstgruppenleiter in Homberg. Stumpf ist seit 2005 bei der Polizei, zu seinen Stationen zählen außerdem die Bereitschaftspolizei in Kassel sowie Reviere in Baunatal und Frankfurt.

Sport ist sein großes Hobby

Sport steht bei Martin Stumpf ganz oben auf der Liste der Hobbys. Er spielt Badminton und fährt Rollski: „Das ist wie Skilanglauf, aber auf Radwegen.“ Und er legt viel Wert auf Kraftsport und Fitness.

Ausgleich für den stressigen Dienst seien Bergtouren und der große eigene Garten. Dort pflanzen er und seine Familie nicht nur Obst und Gemüse an, die Familie hält auch ein paar Hühner. Das werden die Schüler, mit denen er künftig viel zu tun haben wird, bestimmt interessiert zur Kenntnis nehmen.

Jeder, der sich für eine Karriere bei der Polizei interessiert, kann gerne Kontakt mit Martin Stumpf aufnehmen. Bei ihm gibt es Informationen zu Ablauf und Form einer Bewerbung bei der hessischen Polizei und zu Berufspraktika. (Damai Dewert)

Kontakt: Martin Stumpf unter Tel. 05681/774140 und per E-Mail an martin.stumpf@polizei.hessen.de