Mehrere Schwerverletzte bei Unfall auf A7 - Ersthelfer von Autofahrer-Ignoranz geschockt

Bei einem Unfall auf der A7 zwischen Guxhagen und Melsungen werden mehrere Personen teils schwer verletzt. Die Rettungsgasse funktioniert einmal mehr nicht einwandfrei.

Guxhagen - Sieben Verletzte, davon drei schwer, und zwei Autos mit Totalschaden sind die Bilanz eines schweren Unfalles, der sich am Samstagnachmittag auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Guxhagen und Melsungen ereignete. Die Autobahn in Richtung Süd war für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr staute sich bis an das Kasseler Kreuz.

An dem Unfall beteiligt waren eine Familie aus Wiesbaden mit einem Skoda, in dem fünf Personen - darunter drei Kinder - saßen und ein Ehepaar aus Bad Brückenau (Kreis Bad Kissingen, Bayern) mit einen VW Beetle. Die drei Kinder und der 45-jährige Vater, der den Familienwagen gefahren hatte, wurden leicht verletzt. Da bei der Mutter der Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung bestand, wurde die rechte Seite des Skoda von der Feuerwehr mit der Rettungsschere geöffnet und so die Frau patientenschonend aus dem Fahrzeug geholt. In dem Beetle wurden beide Insassen schwer verletzt.

Schwerer Unfall auf A7: Viele Autofahrer passieren Unfallstelle, ohne sich um Verletzte zu kümmern

Zur Versorgung der Verletzten waren insgesamt vier Rettungswagen (einer aus Guxhagen und drei aus dem Kreis Kassel), der Melsunger Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 7 mit dem Notarzt, vom Schwalm-Eder-Kreis der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und der Leitende Notarzt an der Unfallstelle. Die Freiwillige Feuerwehr Guxhagen war mit insgesamt 14 Einsatzkräften vor Ort. Beamte der Autobahnpolizeistation Baunatal mit mehreren Streifenwagen sicherten die Unfallstelle. Zwei Feuerwehrleute aus Melsungen, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, leisten gemeinsam mit anderen Verkehrsteilnehmern Erste Hilfe. Sie waren entsetzt darüber, wie viele Autos achtlos an der Unfallstelle vorbeifuhren, ohne sich um die Verletzten zu kümmern.

Die Guxhagener Feuerwehrleute befreiten die schwerverletzte Frau aus Bad Brückenau mit hydraulischem Rettungsgerät und übergaben sie an den Rettungsdienst. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Kassel geflogen. Wie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, Dirk Lange, an der Unfallstelle sagte, sind die Verletzungen aller Beteiligten nach ersten Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich.

A7 nach schwerem Unfall über Stunden gesperrt

Die Polizei geht, anhand der Fahrzeugstellung nach dem Unfall davon aus, dass der Unfall beim Spurwechsel passierte. Hierbei sind die beiden Fahrzeuge kollidiert und dann in die mittlere Fahrbahnbegrenzung gekracht, wo sie zum Stehen kamen. Zur Feststellung des genauen Unfallherganges sind weitere Ermittlungen der Polizei notwendig.

Außer der Rettung der Verletzten, streuten die Feuerwehrleute auch ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Fahrbahn ab. Wie Einsatzleiter Markus Brandenstein (Gemeindebrandinspektor Guxhagen) sagte, hatte die Feuerwehr Probleme bei der Anfahrt zur Unfallstelle, die sich etwa drei Kilometer hinter der Anschlussstelle Guxhagen befindet, da einige Autofahrer wieder keine Rettungsgasse gebildet hatten und dann erst rangieren mussten, damit die Einsatzfahrzeuge zum Unfallort gelangen konnten.

Die Vollsperrung der A7 in Richtung Süd wurde bis nach 20 Uhr aufrechterhalten. Beide Unfallfahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei geht nach ersten Schätzungen von einem Schaden von 45 000 Euro aus. (Helmut Wenderoth)

