Auffahrunfall in Melsungen: 1000 Euro Schaden

Verletzt wurde niemand

Auffahrunfall an Fußgängerüberweg in Melsungen 1000 Euro Schaden - aber keine Verletzten.

Unaufmerksamkeit und zu geringer Abstand sind vermutlich die Ursachen für einen Unfall, der sich am Freitag, gegen 13.25 Uhr, in der Bahnhofstraße in Melsungen ereignete.