War es eine glimmende Zigarette? Mülltonne in Melsungen hat gebrannt - Feuer drohte auf Hecke überzugreifen

Feuer war schnell gelöscht

Am Bahnhaltepunkt gegenüber der Bartenwetzerbrücke in Melsungen hat am Freitagabend eine Mülltonne gebrannt.

Schneller Einsatz für die Feuerwehr in Melsungen: Am Freitagabend hat in der Nähe der Bartenwetzerbrücke eine Mülltonne gebrannt. War es eine glimmende Zigarette?