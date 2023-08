100. Auftritt der Band Sonic Six ist morgen in Melsungen

Von: Susanne Kanngieser

Sonic Six rocken zehn Mal pro Jahr wie voriges Jahr in Melsungen. Von links: Sängerin Hanne Walter, Bassist Wilfried Herbst und Jörg Müller mit der Doppelhals-Gitarre. © Agentur

Die Band Sonic Six hat ihren 100. Auftritt in Melsungen. Die sechsköpfige Gruppe aus dem Landkreis und Kassel steht beim „Verzauberten Schlossgarten“ am Mittwoch ab 19 Uhr auf der Bühne.

Melsungen – Sonic Six, das sind Hanne Walter (Gesang), Günter Seyfert (Gesang), Jörg Müller (Gitarre und Gesang), Thorsten Lotz (Gitarre), Wilfried Herbst (Bass) und Robert Bertram (Drums).

Ihren ersten Auftritt hatten sie in der Landbrauerei in Fuldabrück. 30 Stücke hatten sie drauf. Heute sind es rund 100 „von zart bis hart“, wie es auf ihrer Homepage steht. Die Band kann damit ein sechsstündiges Programm gestalten, ohne von Notenblatt oder Tablet abzulesen. „Das haben wir alles auf der Festplatte“, sagt Günter Seyfert, grinst und tippt sich an die Stirn.

10 Auftritte pro Jahr

In 15 Jahren hat Sonic Six nur eine Veranstaltung abgesagt – krankheitsbedingt. Etwa zehn Auftritte plant die Gruppe pro Jahr. Es sind Open-Air-Konzerte im Sommer und Kneipen-Festivals im Winter. Dabei kommt das Private nicht zu kurz.

„Ohne den familiären Rückhalt wäre Sonic Six gar nicht möglich“, sagt Müller, der für die eigenen Arrangements der Coversongs verantwortlich ist. Sie sind zum Markenzeichen der Band geworden.

Die Nordhessen wollen eigene Akzente setzen. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Spiel, die Freude an der Musik und Lust, Lieder neu zu interpretieren.

Coverrock und Licht-Show

Dabei wagt sich die Gruppe an lange Gitarren-Soli und drei Lead-Sänger, die sich unterscheiden, ausdrucksstark und mitreißend klingen. Das Ergebnis: lässig groovender und feingetunter Coverrock, der nie langweilig wird. Dazu gibt’s eine Licht-Show. „Die Gruppe funktioniert, weil sich keiner in den Vordergrund drängt. Es gibt keine Eifersüchteleien“, sagt Lotz.

Ein Erlebnis werden die Musiker im Alter von 47 bis 62 Jahren wohl nie vergessen: Bei einem Konzert brach sich der Drummer den Zeh und spielte, getapt ohne mit der Wimper zu zucken, weiter.

Fans fragen nach T-Shirts

Mittlerweile ist Sonic Six bekannt. Die Musiker suchen sich aus, wo sie auftreten. Viele Fans fragen nach T-Shirts. Auch Frank Müller und Jörg Salzenberg aus Bielefeld kommen immer im Sonic Six-Dress – und das bereits über 50 Mal. „Das sind Edelfans“, sagt Seyfert.

Der Wunsch der Musiker: nochmal 100 Auftritte. (Susanne Kanngießer)

Infos: im Internet auf sonicsix.de