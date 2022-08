15-Jährige Melsungerin wird seit zwei Wochen vermisst

Hrisiana T. aus Melsungen wird vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

Melsungen – Die 15-jährige Hrisiana T. aus Melsungen wird seit Donnerstag, 28. Juli vermisst. Wie die Polizei mitteilt, verließ sie vermutlich in der Nacht vom 27. zum 28. Juli die elterliche Wohnung in Melsungen.

Am Donnerstagmorgen bemerkte ihre Mutter, dass sich Hrisiana T. nicht mehr in der Wohnung befand. Seitdem wurde die Vermisste nicht mehr gesehen, ein letzter schriftlicher Kontakt über einen Nachrichtendienst bestand am Freitag, 29. Juli.

Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat lange, etwa schulterlange dunkle Haare. Über ihre Bekleidung ist nichts bekannt.

Hinweise: Kriminalpolizei Homberg unter Tel. 0 56 81/77 40