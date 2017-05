3300 Euro Schaden bei Abbiegeunfall in Melsungen

Melsungen. Zwei Fahrzeuge stießen am Samstag kurz nach 10 Uhr in Melsungen zusammen. Eine 81-jährige Melsungerin kam mit ihrem Opel aus dem Melgershäuser Weg.

Sie wollte nach links in die Fritzlarer Straße einbiegen. Dabei hatte sie sich nach Polizeiangaben zu weit nach links eingeordnet und stieß beim Abbiegen mit ihrem Auto gegen einen Ford.

Dieser Wagen, der von einem 60-jährigen Mann aus Melsungen gesteuert wurde, wurde im hinteren Fahrzeugteil stark beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei gibt den Schaden an dem Opel mit 800 Euro und an dem Ford mit 2500 Euro an.

Rubriklistenbild: © picture alliance / Friso Gentsch