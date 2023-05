43 Angebote beim Melsunger Sommer – Anmeldung jetzt möglich

Sommerferienangebot

+ © Die Haspel Programm wird vorbereitet: Viele Vereine und Institutionen helfen dem Melsunger Jugendtreff – Die Haspel bei der Ausrichtung des Melsunger Sommers. © Die Haspel

Die Anmeldung für den Melsunger Sommer ist ab sofort möglich. Das Programm des Melsunger Jugendtreffs steht ebenfalls fest.

Melsungen – Die Kinder und Jugendlichen verschiedenen Alters aus Melsungen und Umgebung können sich wieder auf den beliebten Melsunger Sommer freuen. Ein abwechslungsreiches Programm mit 43 Veranstaltungen wird laut Mitteilung vorbereitet. Das digitale Anmeldeverfahren ist ab sofort freigeschaltet. Das Sommerferienangebot für Kinder und Jugendliche geht vom 24. Juli bis 2. September.

Der Melsunger Jugendtreff – Die Haspel hat sich wieder mit vielen Kooperationspartnern zusammengeschlossen um für die sechs Wochen der Sommerferien den Schülern vor Ort außergewöhnliche Erlebnisse zu ermöglichen. Die Haspel bietet selbst wieder in den ersten beiden Wochen verschiedene Veranstaltungen an.

Vollständiges Programm in Broschüre zusammengefasst

Im Melsunger Sommer gibt es Angebote im sportlichen, kreativen und kulturellen Bereich, darunter Ponyspaß auf dem Reiterhof und Kartfahren für Kids. Das breitgefächerte Angebot wurde in einer Broschüre zusammengefasst. Sie wird an mehreren Stellen in Melsungen ausgelegt.

Eine Anmeldung für den Melsunger Sommer ist ausschließlich digital bis Sonntag, 9. Juli, 22 Uhr, möglich.

Nach erfolgreicher Übermittlung der Daten werde zeitnah in einer E-Mail über den Anmeldestatus und über die Teilnahmegebühr sowie die Kontoverbindung, das Zahlungsziel und den anzugebenden Verwendungszweck informiert, heißt es in einer Mitteilung der Haspel. Bevorzugt werde die Zahlung per Überweisung. Alternativ sei auch eine Barzahlung in der Haspel möglich. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist wird die Anmeldung automatisch storniert.

Die freien Plätze der jeweiligen Veranstaltungen werden chronologisch in der Reihenfolge der Anmeldezeit vergeben. Sollte die maximale Teilnehmerzahl überschritten werden, werde eine Nachrückerliste eingerichtet.

Die helfenden Vereine und Personen Beim Melsunger Sommer unterstützen den Melsunger Jugendtreff – Die Haspel folgende Vereine und Personen: der Melsunger Turnverein 1861, die Devil‘s Cheerleader Melsunger Turnverein 1861 (Abteilung Rope Skipping), die Ortsgruppe Melsungen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), der Automobilsportclub Melsungen (Abteilung Radsport), die Bibelgemeinde Melsungen, die Kultur- & Tourist-Info Melsunger Land, die Stadtbücherei Melsungen, der Pfadfinderstamm Mariä Himmelfahrt Melsungen, die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg Melsungen, der Melsunger Fußballverein 08 und Melsungens Bürgermeister Markus Boucsein.

Bei Fragen zum Verfahren oder wenn ein für die Online-Anmeldung erforderliches digitales Endgerät nicht zur Verfügung steht, hilft das Team der Haspel weiter. „Auch bei finanziellen Engpässen kann sich hinsichtlich der Teilnahmegebühren an das Team der Haspel gewendet werden“, heißt es in der Mitteilung.

Absagen müssen spätestens einen Werktag vor der Veranstaltung erfolgen, andernfalls wird die bereits entrichtete Teilnahmegebühr einbehalten.

Kontakt: Melsunger Jugendtreff – Die Haspel, Fritzlarer Straße 35, Melsungen, Tel. 0 56 61 / 14 88 oder 01 74 / 7 04 18 56.