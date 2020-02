Nach Drama beim Karneval in Volkmarsen: Kliniken sind in Alarmbereitschaft

Kliniken in Alarmbereitschaft: Nach Amokfahrt in Volkmarsen werden die Sicherheitskonzepte angepasst.

aufgenommen. Städte und Gemeinden wollen Sicherheitskonzepte überdenken.

Die Mitarbeiter der Notaufnahmen in den Krankenhäusern im Schwalm-Eder-Kreis waren am Montag nach der Amokfahrt in Volkmarsen alarmiert worden. „Massenanfall von Verletzten“ hieß es von der Leitstelle Waldeck-Frankenberg. Das führte zu einer Alarmierung aller umliegenden Leitstellen. In den Asklepios-Kliniken im Landkreis wurde daraufhin der Krankenhauseinsatzplan aktiviert.

„Wir fahren dann alle Kapazitäten so hoch, dass wir eine maximale Anzahl von Patienten aufnehmen können“, sagt Dr. Tobias Honacker, ärztlicher Leiter der Notaufnahme in Schwalmstadt.

Schwalmstadt und Melsungen wären gerüstet gewesen: Zehn Behandlungsplätze nebeneinander, drei Funktionsräume, ein Isolierraum und zwei Schockräume hätten allein in Schwalmstadt zur Verfügung gestanden.

Gemeinsam mit mehreren Ärzten seien alle Patienten in der Notaufnahme behandelt worden, um frei zu sein für mögliche Opfer aus Volkmarsen. Von dort kam ein Patient, der stationär aufgenommen wurde. Ein Großteil, der mehr als 50 Patienten, waren Kinder.

Diese seien nach Möglichkeit in Kinderzentren gebracht worden. Die Betroffenheit sei groß gewesen, berichtet Honacker. Und auch die Bereitschaft zu helfen.

Einige Schwestern seien nach der Amokfahrt in Volkmarsen früher zur Arbeit gekommen. In den Krankenhäusern Melsungen und Fritzlar habe dasselbe Programm stattgefunden. „Der Vorfall zeigt, dass wir auch in ländlichen Regionen auf solche Situationen vorbereitet sein müssen“, sagt Honacker. Natürlich sei ein Unglücksfall das wahrscheinlichere Szenario und er wolle niemanden Bange machen, aber es sei ratsam, das im Hinterkopf zu haben.

EZB-Präsidentin Lagarde drückt beim Antrittsbesuch in Wiesbaden ihre tiefe Anteilnahme für die Opfer von #Hanau und #Volkmarsen aus @ZDFheute @ecb pic.twitter.com/EVcztN0ExJ — ZDF Hessen (@ZDFhessen) February 26, 2020

Das sieht auch Markus Brettschneider so. Der Sprecher der Polizeidirektion Schwalm-Eder teilte mit, dass mit Städten und Gemeinden sowie Veranstaltern im Landkreis Gespräche über mögliche Anpassungen der Sicherheitskonzepte geführt werden sollen. Am Dienstag (25.02.2020) seien keine Anpassungen nötig gewesen, da draußen keine Großveranstaltungen mehr geplant gewesen seien.

„Jeder, der große Feste veranstaltet, muss sich nun noch mehr Gedanken machen“, sagt Thomas Pfanzelt. Er organisiert seit Jahren das Spangenberger Reitturnier, bei dem bis zu 20 000 Besucher an den vier Turniertagen kommen.

Die Vorbereitungen für das Turnier im Juli laufen, „und wir Organisatoren müssen nun noch mehr überlegen, wie wir die Veranstaltung noch besser schützen können“. Betonklötze auf der Straße seien für ihn keine Lösung, denn der Zugang zum Turniergelände müsse für Rettungsfahrzeuge freigehalten werden.

Seit Jahren gebe es aber Sicherheitsleute am einzigen Eingang zum Turnierplatz. „Unser großer Vorteil ist, dass das Veranstaltungsgelände unten im Loch liegt“, sagt Pfanzelt, also unterhalb von Schloss und Stadt und nicht direkt an der Straße.

Nach Amokfahrt in Volkmarsen: Auch Stadt Melsungen denkt über Sicherheitskonzept nach

Auch die Stadt Melsungen wird sich Gedanken machen, was bei künftigen Veranstaltungen sicherheitstechnisch möglich und sinnvoll ist. Das Thema steht auf der nächsten Magistratssitzung am kommenden Mittwoch, teilt die Erste Stadträtin Ulrike Hund mit. Sie sagt: „Alles abzusichern, ist schier unmöglich.“

Die Stadt Melsungen veranstaltet das beliebte Weinfest, bei dem der Marktplatz voller Besucher ist, sowie den vierwöchigen Weihnachtsmarkt mit großen Partys am Abend. Rund ums Rathaus findet auch das Spezialitätenfestival mit tausenden Besuchern statt.

Großveranstaltungen sind zudem das Heimatfest der Schützengilde und die Wiesn auf der Grasrennbahn, die die Wiesn GbR, der Fanclub Bartenwetzer und der Motorsportclub organisieren.

Die Ermittler gehen bei der Tat von Volkmarsen mittlerweile von einer Amokfahrt aus. Der Bürgermeister aus Breuna erlebte die Amokfahrt beim Karneval in Volkmarsen aus nächster Nähe.

Von Damai Dewert und Claudia Feser