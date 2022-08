Anita Gertje stellt ihre Lieblingsstrecke um den Berg Altenburg vor

Radeln in der Region

In unserer Region gibt es attraktive Radwege. In loser Folge stellen wir Möglichkeiten vor, die Heimat mit dem Rad zu erkunden. Experten und Hobbyradler stellen ihre Lieblingsstrecken vor. Heute ein Vorschlag von Anita Gertje.

Kreisteil Melsungen / Borken – Im Schwalm-Eder-Kreis gibt es auch außerhalb von Melsungen schöne Fahrradrouten. Daher beginnt die Tour zur Abwechslung am Bahnhof in Melsungen und führt in knapp zwei Stunden mit dem Zug über den Bahnhof in Felsberg-Gensungen nach Borken. Dort geht es mit dem Fahrrad südwestlich in Richtung Hallenbad weiter.

Es beginnt die 35 Kilometer lange Strecke einmal um den Berg Altenburg herum. Die Fahrradroute führt zunächst aus der Stadt heraus und nördlich in Richtung Kleinenglis. Vorbei am alten Kraftwerk und dem Sportplatz geht der Weg zum Naturbadesee Stockelache.

Wer möchte, kann die Strecke auch verlängern und einmal um den See radeln, bevor es weiter nach Kerstenhausen geht. Außer der Aussicht auf den Altenburg und verschiedene Mühlen an der Schwalm gibt es auf der Strecke schöne Ausblicke auf die Natur.

Der Weg führt bis zum Campingplatz an der Schwalm in Bad Zwesten. Anschließend folgen Radfahrer dem Fluss direkt am Waldrand nach Niederurff. Der Platz zwischen der Evangelischen Kirche und der Urff bietet sich für eine Rast an.

Zu sehen gibt es die Urff von der dortigen Brücke. Die Fahrradroute führt weiter südlich nach Bischhausen und von dort unter der A 49 hindurch nach Zimmersrode. Auf der linken Seite führt dann eine Landstraße bis nach Römersberg. Durch den Ort hindurch, an Kirche und Grillplatz vorbei, gibt es eine entspannte Abfahrt nach Arnsbach.

Von dort führt eine Abbiegung nach rechts über eine Landstraße schließlich nach Trockenerfurth. Durch die Ortsmitte hindurch geht der Weg am Reiterhof vorbei und gelangt schließlich zum Borkener See. Auf einem steilen Abstieg führt der Pfad zur Olmes. Von dort geht der Weg um den See herum und zurück zum Startpunkt: dem Borkener Hallenbad. (Anita Gertje)