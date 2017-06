Auto einer 19-Jährigen beschädigt: Unfallflucht an der Stadtsporthalle

Melsungen. Ein Unbekannter hat das Auto einer 19-Jährigen in Melsungen beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Schaden in Höhe von 750 Euro entstand an einem roten Mazda. Wie die Polizei mitteilte hatte eine 19-jährige Frau aus Fritzlar ihr Fahrzeug am Donnerstag um 7.50 Uhr auf dem Parkplatz an der Stadtsporthalle in der Evesham-Allee in Melsungen abgestellt. Als die Fritzlarerin um 15.20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass der Kotflügel vorne links und die Karosserie über dem Nebelscheinwerfer eingedrückt und beschädigt waren.

Der Schaden ist von einem anderen Fahrzeug, vermutlich beim Aus- oder Einparken, verursacht worden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Schadensort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern.

Hinweise an die Polizei Melsungen: 05661-70890