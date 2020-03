2,8 Millionen Atemschutzmasken von B. Braun kamen in Frankfurt an

Bestellte B. Braun-Ware: 2, 8 Millionen Atemschutzmasken wurden an die Landesregierung von Hessen geliefert. Diese waren bei Medizintechnik-Hersteller B. Braun Melsungen bestellt worden und kamen am Freitag per Passagierflugzeug von Schanghai nach Frankfurt.

„Wir freuen uns, die Gesundheit auf der ganzen Welt zu schützen und zu verbessern.“

Das sagte Anna Maria Braun, die Vorstandsvorsitzende des Melsunger Medizintechnikherstellers B. Braun am Freitagvormittag während der Bilanzpressekonferenz. Dieser Satz passte treffend zu einer Nachricht, die Stunden später bekannt wurde: 2,8 Millionen Atemschutzmasken erreichten Hessen per Flugzeug aus Schanghai – es waren Mund-Nasen-Schutzmasken, die das Land bei B. Braun bestellt hatte.

Die Ankunft der dringend benötigten Atemschutzmasken wurde vom hessischen Sozialministerium am Freitagabend bestätigt. Insgesamt wurden 12,7 Tonnen medizinisches Material in Empfang genommen.

Es war in etwa 6000 Kartons verpackt, die per Passagiermaschine vom Typ A330 aus Schanghai nach Deutschland geflogen wurden. Um alles zu verstauen, mussten die Kartons sogar auf den Sitzreihen in der Kabine und in die Staufächer über den Sitzen Platz finden.

Das Wirtschaftsministerium will die Güter nun weiterverteilen, hieß es. „Als wir erfahren haben, dass Millionen Mund-Nasen-Schutzmasken, die wir bei B. Braun Melsungen bestellt hatten, in China nur darauf warten, nach Frankfurt geflogen zu werden, haben wir uns um einen zügigen Transport nach Hessen gekümmert“, zitierte die Deutsche Presseagentur Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und Gesundheitsminister Kai Klose aus einer Mitteilung der Deutschen Bahn. In den Krankenhäusern werden laut Al-Wazir Atemschutzmasken, Schutzkittel und Einmalhandschuhe dringend benötigt. Die Lieferung erfolgte über die Logistikdienstleister DB Schenker und Lufthansa Cargo.