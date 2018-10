Die Baustelle ist eröffnet: Grundstein für neues Krankenhaus in Melsungen gelegt

Melsungen. Die Grundsteinlegung zum Melsunger Krankenhausneubau wurde am Donnerstag gefeiert. Nachdem ursprünglich 2016, 2017, 2018 und 2019 eröffnet werden sollte, wurde final 2020 als Termin für die Fertigstellung genannt.

„Wer ein Haus baut, der will bleiben“, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier, der für die Grundsteinlegung nach Melsungen gekommen war. Er betonte die Signalwirkung nach der wechselvollen Geschichte der Klinik.

An die Geschichte erinnerte auch der Gründer und Gesellschafter der Asklepios Kliniken, Dr. Bernard große Broermann. Die Krankenhäuser im Schwalm-Eder-Kreis hätten den Ruf in der Branche, wirtschaftlich schwer führbar zu sein. Asklepios sei aber für seinen Mut bekannt und es sei gelungen, die Klinik auf eine wirtschaftlich tragfähige Grundlage zu stellen. Dafür ging sein Dank an die Mitarbeiter, speziell auch an Dr. Dagmar Federwisch.

Bei der Führung der Klinik sei die Qualität der Medizin der wichtigste Leitpunkt. Um überlebensfähig zu bleiben, seien fortlaufende Innovationen notwendig, sagte Broermann. Dritte Leitpunkt für das Unternehmen sei die soziale Verantwortung.

Landrat Winfried Becker lobte, dass mit dem Neubau für die Mitarbeiter endlich adäquate Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Er forderte auch weiterhin die Unterstützung der Politik für den Schwalm-Eder-Kreis. „Menschen auf dem Land dürfen bei der Gesundheitsversorgung nicht schlechter gestellt werden als in der Stadt.“

Er wisse aber auch, dass es schwierig sein, ein 150-Bettenhaus wirtschaftlich zu betreiben, aber er sei zuversichtlich, dass Geschäftsführerin Dr. Dagmar Federwisch diese Herausforderung meistern werde, sagte Winfried Becker.