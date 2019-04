Betrunkener Autofahrer mit 2,4 Promille zu Fuß auf A7 unterwegs

Nachdem ihm das Benzin ausgegangen war, ist ein betrunkener Mann im Schwalm-Eder-Kreis zu Fuß auf der A7 weitergelaufen. Mit dabei hatte er eine Whiskeyflasche - und ließ es sich schmecken.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, lief der Mann auf dem Standstreifen der Autobahn entlang und versuchte gleichzeitig, vorbeifahrende Autos anzuhalten, damit diese ihn zur nächsten Tankstelle mitnehmen. Beamte nahmen den Mann schließlich fest. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Gleich mehrere Autofahrer hatten am Freitag gegen 21.15 Uhr bei der Polizei angerufen, weil sie den Mann am Fahrbahnrand gesehen hatten. Beamte der Polizeistation Melsungen und der Polizeiautobahnstation Baunatal fanden den Betrunkenen schließlich in Höhe der Anschlussstelle Melsungen. Er war zu Fuß unterwegs und hatte seinen Autoschlüssel einstecken. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie feststellten, dass der Mann stark betrunken war. Ein Alkotest zeigte 2,4 Promille an.

Laut Polizei war der 28-Jährige aus dem thüringischen Ilm-Kreis auf der A7 in Richtung Kassel unterwegs gewesen, als seinem Fahrzeug zwischen Malsfeld und Melsungen der Sprit ausging. Der Mann ließ den nahezu ungesicherten Wagen daraufhin auf dem Standstreifen stehen und ging zu Fuß in Richtung Melsungen weiter.

Mit Whiskeyflasche auf der A7 unterwegs

Während seines Weges trank er laut Zeugenaussagen aus einer Whiskeyflasche und versuchte mehrere Fahrzeuge anzuhalten, die ihn mitnehmen sollten. Eine Warnweste trug der Mann laut Polizei nicht - dabei war er komplett dunkel gekleidet.

Nach der Festnahme entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Da er keinen Führerschein hat und sein Verhalten äußerst gefährlich war, fertigten die Beamten Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis an.

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiautobahnstation in Baunatal.

