Lkw-Fahrer wird bewusstlos: Frontaler Zusammenstoß in Melsungen

Teilen

Frontaler Zusammenstoß: Zwei Lkw prallten in Melsungen aufeinander. © Bert Kniest

Bei einem Unfall zwischen Lastwagen sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Ursache war ein medizinischer Notfall bei einem der Fahrer.

Melsungen – Auf der B 487 auf Höhe der Pfieffewiesen kam es am Donnerstag (24. August) gegen 9.30 Uhr zu einem frontalen Zusammenstoß von zwei Lkw. Drei Menschen wurden verletzt. Wegen eines medizinischen Notfalls war ein 53-jähriger Fahrer aus Melsungen, der mit seinem Lkw von der B 83 in Richtung Adelshausen fuhr, kurzzeitig bewusstlos. Wie die Polizei berichtet, geriet sein Lkw auf die Gegenfahrbahn.

Mit im Fahrzeug saß ein 29-jähriger Auszubildender. Ihnen entgegen kam ein anderer Lkw, der von einem 52-jährigen Fahrer aus Staufenberg gefahren wurde. Der 52-Jährige erkannte den Notfall und bremste seinen Lkw ab, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Die drei Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Kassel gebracht.

Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen vorsichtig auf 100.000 Euro. Einer der Lkw ist neu und wurde erst in dieser Woche in Betrieb genommen. Die B 487 war bis 11.30 Uhr komplett gesperrt. Die Feuerwehren Melsungen und Adelshausen waren mit 20 Einsatzkräften unter der Leitung des Stadtbrandinspektor Patrick Metz aus Melsungen vor Ort. (Bert Kniest)