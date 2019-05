Blumen statt Schotter: Melsungerinnen werden aktiv gegen Steingärten

Irmtraud Mänz wird wütend, wenn sie die vielen Steine in den Vorgärten sieht. „Gärten des Grauens“ nennt sie diesen Trend, gegen den sie mit ihren Freundinnen Maria Beier und Rosemarie Bär aus Melsungen sowie Heide Emrich aus Röhrenfurth vorgehen möchte.

In ihren Gärten vor und hinter den Häusern blüht es überall, und die Insekten fühlen sich wie im Paradies, weil sie überall Nahrung finden. Dort wachsen Stauden, Blumen, Wildrasen und Bodendecker: viel Platz zum Eier ablegen, Brüten, Futtern. In den Steingärten blüht nichts: „Da ist toter Boden drunter“, sagt Irmtraud Mänz. Sie vermutet, dass die Schottergartenbesitzer keine Arbeit haben und im Trend sein wollen. Aber auch ein Schottergarten mache viel Arbeit: Er müsse mit dem Staubsauger saubergehalten werden, „und das macht viel Arbeit“, sagt sie, erst recht im Herbst. Und das Unkraut findet auch im Steinvorgarten seinen Weg.

In einigen Städten sind Schottergärten bereits verboten, beispielsweise gibt es in Dortmund und Xanten entsprechende Auflagen in den Bebauungsplänen für Neubaugebiete. Bremen ist das erste Bundesland, das gesetzlich gegen neue Schottergärten vorgehen will: Der Entwurf für ein „Ortsgesetz über die Begrünung von Freiflächen und Flachdachflächen“ soll in der zweiten Maiwoche von der Bremischen Bürgerschaft verabschiedet werden.

So etwas wünschen sich die vier Naturschützerinnen auch für Melsungen. Sie wollen Kontakt zu Gärtnereien und Landschaftsgärtnern aufnehmen, weil sie die beraten, die einen Garten, egal in welcher Form, anlegen wollen.

Mehr Blüten im Garten sind auch ohne viel Aufwand möglich, sagt Maria Beier: Einfach eine Rasenecke ausstechen und eine insektenfreundliche Samenmischung einsäen. „Eine Blumenwiese im Garten hat einen Erholungswert.“ Steine im Vorgarten heizen den Bereich vorm Haus auf und speichern noch bis in die Nacht die Sonnenwärme. In der Blumenwiese gibt es auch immer viel zu entdecken. Zum Beispiel einen großen Schwalbenschwanz, der sich zur großen Freude der Naturschützerinnen auf dem Blaukissen niedergelassen hat.