B. Braun investiert 60 Millionen Euro in Werksanbau

Von: Fabian Diekmann

Projektleiter Manfred Herres (von links), Betriebsratsvorsitzende Alexandra Friedrich, Vorstandsvorsitzende Anna Maria Braun, Ingenieur Thilo Böttner und Kai Emmeluth (Emmeluth Bau) © Fabian Diekmann

B. Braun erweitert das Melsunger Werk W um 10.000 Quadratmeter Produktionsfläche. Der Anbau soll konzernweit das erste klimaneutrale Gebäude werden.

Melsungen – B. Braun investiert in den Standort Melsungen: Bis 2025 soll das Werk W am Buschberg erweitert werden. Der Produktionsstandort von Dialysemaschinen und Infusionspumpen soll dabei um 50 Prozent ausgebaut werden. 60 Millionen Euro kostet das Projekt den Pharmaziekonzern.

Beim Spatenstich am Dienstag auf dem Werksgelände sagte der Projektleiter Manfred Herres, dass eine Erweiterung von Werk W schon lange im Gespräch war. Das große Wachstum in den vergangenen Jahren mit vermehrter Nachfrage habe nun für die Vergrößerung der Produktionsflächen gesorgt.

Standort Melsungen soll zukunftsfähig sein

Der Standort in Melsungen ist der Vorstandsvorsitzenden Anna Maria Braun besonders wichtig: „Wir wollen als Familienunternehmen langfristig und wirtschaftlich denken“, sagte sie bei ihrer Ansprache. „Unsere Standorte sollen vor allem modern und zukunftsfähig sein.“

Vor zwei Jahren begann B. Braun mit dem Bau des neuen Werks K. Das sollte den CO2-Ausstoß um bis zu 40 Prozent im Vergleich zum Vorgängerwerk an der Carl-Braun-Straße senken.

Beim jetzigen Ausbau von Werk W wird noch weiter gedacht. Durch den Einsatz einer Fotovoltaikanlage, Wärmepumpen und der Nutzung von regenerativem Strom sollen das Werk und die Produktionsprozesse CO2-neutral betrieben werden. Das sei laut Braun ein Pilotprojekt für das Unternehmen und soll es fit für das nächste Jahrzehnt machen.

Die Vorstandsvorsitzende sprach außerdem davon, dass die führende Stellung des Melsunger Unternehmens im Pharmaziebereich und die hohe Nachfrage aus der ganzen Welt auch die Souveränität von Deutschland und Europa im Bezug auf Medikamente fördert.

Anbau sichert Arbeitsplätze und bringt Sicherheit

Landrat Winfried Becker sagte zu der Investition, dass nach der Unsicherheit durch die Pandemie oder den Ukraine-Krieg der Ausbau des Melsunger Standortes ein wichtiges Zeichen an die Einwohner schickt. Bürgermeister Markus Boucsein fügte hinzu, dass Melsungen auch durch die Arbeitsplätze des Unternehmens ein attraktiver Ort zum Leben und Arbeiten ist.

Der Rohbau von Werk W beginnt im August. Bis Mitte 2025 soll es fertig sein. Sowohl der Bau des Werks K als auch die Erweiterung von Werk W sind Teil des Standortsicherungsvertrages FIT2025 Plus. Demzufolge will B. Braun in den nächsten Jahren 300 Millionen Euro in den Standort in Melsungen investieren. (Fabian Diekmann)