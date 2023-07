B. Braun: Vorstandsmitglied Meinrad Lugan geht nach 23 Jahren

Von: Damai Dewert

Vorstandsvorsitzende Anna Maria Braun überreicht Meinrad Lugan einen gerahmten QR-Code zu einer persönlichen Internet-Seite mit Grußworten. © Carolin Ludwig

Das langjährige B. Braun-Vorstandsmitglied Meinrad Lugan hört auf. Er war vor allem für die Sparte „Hospital Care“ verantwortlich.

Melsungen – Der Melsunger Medizintechnikhersteller B. Braun verabschiedet das langjährige Vorstandsmitglied Dr. Meinrad Lugan.

Am Mittwoch feierten Kollegen und Weggefährten im Kloster Haydau im nordhessischen Morschen das Wirken von Meinrad Lugan, der in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Lugan gehörte dem B. Braun-Konzernvorstand seit 2000 an und war dort zunächst für die Sparte OPM zuständig. Ab November 2004 kam die Verantwortung für die Sparte Hospital Care hinzu, teilt das Unternehmen mit. Beide Sparten führte Meinrad Lugan sehr erfolgreich. Bereits im April 2022 war Lugan im Zuge eines geplanten Generationenwechsels auf eigenen Wunsch vom Vorstand der B. Braun SE in den Vorstand der strategischen Konzerngesellschaft B. Braun Familienholding Verwaltungs SE gewechselt.

Seine Verantwortlichkeiten für die Sparte Hospital Care übergab Lugan zu diesem Zeitpunkt an B. Braun SE-Vorstandsmitglied Markus Strotmann. In seiner jüngsten Funktion in der B. Braun Familienholding Verwaltungs SE kümmerte Lugan sich um die Bewertung und Entwicklung neuer Technologien und strategischer Partnerschaften für die B. Braun-Gruppe.

B. Braun: Lob von Anna Maria Braun

Anna Maria Braun, Vorstandsvorsitzende der B. Braun SE, hob in ihrer Rede die vielen Eigenschaften von Lugan hervor, von denen B. Braun in all den Jahren profitiert hat. „Wenn man mit Menschen spricht, die Sie gut kennen, so kommen unweigerlich Eigenschaften wie Schnelligkeit und Flexibilität, Mut und Entscheidungsstärke, Neugier und Innovationskraft, Verlässlichkeit und Menschlichkeit ins Spiel. All das sind Eigenschaften, die Ihnen geholfen haben, in den zurückliegenden bewegten Zeiten Richtung zu geben, das Richtige zu tun und Menschen für die richtige Sache zu begeistern.“

Mit seinen herausragenden Kenntnissen im Bereich Medizintechnik und den internationalen Gesundheitsmärkten habe er die Entwicklung der B. Braun-Gruppe über mehr als 20 Jahre prägend gestaltet.

B. Braun SE-Vorstandsmitglied Markus Strotmann und Jürgen Stihl, Vorstandsmitglied bei Hospital Care, erinnerten an die vielen internationalen Einsätze von Meinrad Lugan für B. Braun. In Lugans Zeit bei Hospital Care fiel der Startschuss für zahlreiche Investitionsprojekte, darunter Produktionsstätten in China, Malaysia, Vietnam, Spanien und Deutschland, die bis heute essenziell für B. Brauns Produkt-Portfolio sind.

B. Braun: Meinrad Lugan war auch Krisenmanager

Auch als Krisenmanager war Meinrad Lugan immer wieder gefragt. Zuletzt während der Corona-Pandemie und aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

„Ich bin sehr dankbar, dass ich die Chance hatte, eine so lange Zeit gemeinsam mit einem großartigen und vielfältigen Team gestalten zu dürfen. Gerade die schwierigen Zeiten haben wir bei B. Braun deshalb zu gut gemeistert, weil wir uns zusammenraufen, wenn es darauf ankommt“, sagte Lugan. (Damai D. Dewert)