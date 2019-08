Bürgermeisterwahl in Felsberg: Warum es keinen Gegenkandidaten gibt

Am 27. Oktober können die Felsberger ihren Rathauschef in seinem Amt bestätigen oder nicht. Einen Gegenkandidaten haben die Parteien nicht gestellt. Wir haben uns umgehört.

+ Michael FehmerULF, stellv. Vorsitzender

Von der ULF heißt es in einer Stellungnahme unter anderem: „Klar ist, dass sich bei dem Schuldenberg unserer Stadt nur ein ‘Wahnsinns’-Kandidat finden lässt, der sich dieser Aufgabe stellt.“ Eine klare Aussage, warum sie keinen Bewerber gestellt haben, gab es nicht. Sie fordern stattdessen mehr Bürgerbeteiligung bei Entscheidungen, erklärt Michael Fehmer, stellv. Vorsitzender der ULF. „Wir sind sicher, dass dies mit Bürgermeister Steinmetz möglich ist.“ Das sei mit den politischen Gegebenheiten in Felsberg aber nur schwer möglich. „Dazu brauchen wir die Unterstützung der Bürger.“ Für die finanzielle Schieflage der Stadt Felsberg macht die ULF die SPD verantwortlich. Der CDU und FDP werfen sie in der Stellungnahme unter anderem Untätigkeit vor. „Sie seien sehr nah an der Meinung der SPD“. Die ULF fordert einen Wandel in den Köpfen.