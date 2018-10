Bürgermeisterwahl in Melsungen: Zwei von drei Bewerbern haben Flyer

Melsungen. Noch acht Tage – dann wählt Melsungen seinen Bürgermeister. Drei Kandidaten stehen zur Wahl. Amtsinhaber Markus Boucsein (parteilos) und seine beiden Herausforderer Timo Riedemann (SPD) und Gerhard Schönemann (parteilos).

Die heiße Phase des Wahlkampfes hat begonnen. Wir haben uns die Wahlwerbung der Kandidaten angesehen, insbesondere die Flyer. Kandidat Gerhard Schönemann (parteilos) hat sich für einen Wahlkampf ohne Werbung entschieden.

Erster Eindruck

Der Flyer von Markus Boucsein hat ein handliches Format und passt in die Hosentasche. Der Slogan des parteilosen Bewerbers „Unabhängig kann mehr“ prangt auf der Titelseite des Flyers. Elf Seiten folgen, links Fotos, rechts Text.

Timo Riedemann wirbt üppig für sich: Großformat, acht Seiten zum Ausklappen, die Ziele nach Themen übersichtlich gegliedert, viel Lesestoff. Sein Motto auf SPD-Rot: klar, zuverlässig und tatkräftig. Dass er SPD-Mitglied ist, verschweigt er nicht nur auf dem Titelblatt.

Der Inhalt

Die Themen von Boucsein sind der Ausbau der Infrastruktur, die ärztliche Versorgung, Kindergärten und Schulen, Angebote für Jung und Alt. Statt Ich heißt es bei ihm Wir: Er will gewählt werden, „damit wir noch viele gute Ideen miteinander umsetzen können“ und schreibt weiter „wir sind gefordert, unsere Kommune zukunftssicher zu machen“.

Konkrete Ideen für eine zweite Amtszeit nennt er im Flyer nicht. Stattdessen zählt er auf, was „wir“ erreicht haben wie den neuen Wohnmobilstellplatz, die Neubauten für Feuerwehr, Polizei und bald das THW und das neue Krankenhaus, die Touristische Arbeitsgemeinschaft Melsunger Land und mehr Kita-Plätze durch Neu- und Umbau.

Eine Seite widmet er seiner Vita in Stichworten. Dazu stellt er sechs kleine Porträts – darunter ein offizielles, eins in der Apotheke, eins beim Debattieren, eins im Freizeit-Look. Ein ganzseitiges Foto zeigt Boucsein in einer lockeren Konferenzrunde, aber sein Kopf ist ins Bild montiert. Der Hinweis auf die Montage fehlt.

Bürgermeister-Kandidat Riedemann stellt seine Ideen für die Stadt in seinem Flyer zwar wortreich, aber klar gegliedert vor, etwa den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Obermelsungen, ein Parkhaus neben der Stadthalle, stärkeren Ausbau von erneuerbaren Energien, Haltepunkte der Regio-Tram an den Pfieffewiesen und der Nürnberger Straße.

Neben jedem Thema posiert Riedemann im weißen Polo-Shirt. Ein Hingucker ist die Seite „Riedemann ohne Worte“: Acht Fotos, die ihn mit Gesten und Gegenständen zeigen. Die Seite nebenan füllt er mit vielen Worten über sich und seinen Werdegang.

Das Fazit

Boucsein präsentiert sich im Flyer als ein Melsunger unter Melsungern. Aber: Seine konkreten Pläne für die Stadt verstecken sich hinter Phrasen.

Riedemann nutzt den Flyer zur ausgiebigen Information über seine Pläne für die Stadt. Er ist aber sehr textlastig. Optisch ist es ein bisschen zu viel Riedemann.

Bei den Fotos gewinnt ganz klar Bürgermeisterkandidat Timo Riedemann: In seinem Acht-Seiten-Flyer ist er 20 mal abgebildet. Der Kopf des Kandidaten Markus Boucsein ist neun mal auf den zwölf Seiten zu sehen.