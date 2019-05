Carsharing jetzt auch in Melsungen möglich

Carsharing nun auch in Melsungen: von links Katharina Stock (Regio mobil), Monika Manunzio, Bürger meister Markus Boucsein, Ordnungsamtsleiter Frank Werner und Marion Karmann (Regionalmanagerin). Foto: Claudia Feser

Melsungen – Die beiden Parkplätze für die Carsharing-Autos hat Ordnungsamtsleiter Frank Werner bestens im Blick: Von seinem Büro aus kann er direkt auf den Parkplatz am Sand schauen. Dort sind auch die festen Parkplätze für den Berlingo und den Vito, die der Melsunger Unternehmer Mario Manunzio für das Carsharing zur Verfügung gestellt hat.

Manunzio betreibt einen Kurier- und Transportdienst in Melsungen. Zu seinem Fuhrpark gehören fünf Autos, die hauptsächlich nachts unterwegs sind, zum Beispiel liefern sie die HNA vom Druckhaus zu den Zustellern. Zwei dieser Autos stehen nun rund um die Uhr am Sand – es sind die Ersatzfahrzeuge für das Kuriergeschäft, berichtet Monika Manunzio. Ihr Mann hatte im November 2018 die Infoveranstaltung besucht, bei der Carsharing in Melsungen vorgestellt wurde, „und fand das sofort eine gute Idee“.

Laut Regionalmanagerin Marion Karmann ist Mario Manunzio der einzige Gewerbetreibende im Altkreis, der Autos aus seinem Fuhrpark zur Verfügung stellt.

„Wir suchen nicht neue Autos, sondern welche, die nur manchmal gebraucht werden“, sagt Karmann. Sie hofft, dass die Menschen in Melsungen das Carsharing ausprobieren.

Der Vorteil: Beide Autos, vor allem der Vito, bieten viel Stauraum, sie können stunden- oder tageweise gebucht werden, es gibt keine Kaution und keine Grundgebühr. Und wenn der Tank leer ist? Im Handschuhfach liegt eine Tankkarte: „Wenn der Tank nur noch ein Viertel voll ist, muss getankt werden“, sagt Katharina Stock von Regio Mobil. Und wenn beispielsweise ein Sack Blumenerde im Kofferraum aufreißt oder das Kind den Sitz vollkrümelt? Jeder muss die Autos sauber und gepflegt zurückgeben und an ihrem festen Standort parken.

Die Autos haben feste Parkplätze: Zwei Parkbuchten am Sand-Parkplatz sind mit Schildern an einem Laternenpfosten gekennzeichnet. Diese sind ausschließlich für die Carsharing-Autos vorgesehen. Wer doch mit einem anderen Auto dort parkt, bekommt ein Knöllchen – schließlich hat Ordnungsamtsleiter Frank Werner die Parkplätze bestens im Blick.

So funktioniert Carsharing:

- online registrieren unter www.regio-mobil-deutschland.de - beim Bürgerbüro in Melsungen einmalig Chip auf den Führerschein kleben lassen (Kosten: fünf Euro). - Fahrt über das Portal regio-mobil-deutschland.de buchen, bis zu zwölf Monate im Voraus möglich. Bei Problemen gibt es eine 24-Stunden-Hotline - Auto mit dem Chip öffnen und losfahren. Renault Berlingo: Fünf-Sitzer, Diesel, kostet 27 Cent pro Kilometer und zwei Euro pro Stunde, Tagespreis: 22 Euro Mercedes Vito: Fünf-Sitzer, Diesel, kostet 33 Cent/Kilometer und drei Euro/Stunde, Tagespreis 44 Euro