Chris Mattes arbeitet seit fünf Jahren bei B. Braun-Tochter in Kanada

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Teilen

Auch die Familie hat sich in Kanada gut eingelebt: Chris Matthes mit Ehefrau Sabine und den Kindern Leonie (5) und Bastian (1). © Chris Mattes

B. Braun entsendet Mitarbeiter aus der Region an Standorte in der ganzen Welt. In der Serie B. Braun weltweit stellen wir einige von ihnen vor. Heute: Chris Mattes, der in Kanada arbeitet und mittlerweile auch dort lebt.

Melsungen/Saint-Hyacinthe – Aus einem neuen Arbeitsplatz auf Zeit ist für Chris Mattes und seine Familie ein neues Leben geworden. Der 41-Jährige lebte vor seiner Zeit im kanadischen Saint-Hyacinthe erst in Körle, dann in Melsungen. Doch bei der B. Braun-Tochter Sterinova hat Mattes die Chance bekommen, im Ausland zu arbeiten und eine andere Art des Lebens kennenzulernen.



Der Start

„Die Anfangszeit war natürlich stressig“, beschreibt Mattes. Vor allem, weil in Québec, wo Saint-Hyacinthe liegt, französisch gesprochen wird. Mit Englisch komme man an manchen Ecken nicht weiter.

Und besonders das in Québec gesprochene Französisch sei sehr schwer zu verstehen. „Meine Frau kann gut französisch sprechen und konnte sich verständigen. Ich nicht“, sagt der 41-Jährige und lacht.



Tochter Leonie kam 2018 mit nach Kanada, im Alter von vier Monaten. „Sie hat zwar einen deutschen Pass, ist aber Voll-Kanadierin. Sie kommt bald in die Vorschule“, berichtet Mattes. Sein Sohn Bastian (1) hat auch gleich einen kanadischen Pass bekommen.



Das kanadische Tochterunternehmen Sterinova hat seinen Standort in Saint-Hyacinthe, in der Nähe von Montreal. © Chris Mattes

Nach einem knapp eineinhalb Jahren war die Familie so langsam angekommen – erste Freundschaften waren geknüpft. „Und dann kam Corona.“ In Kanada seien die Auflagen noch strikter gewesen, als in Deutschland, berichtet der zweifache Vater.

„Es gab eine Ausgangssperre von 21 bis 6 Uhr, für knapp 10 Monate.“ Mehr als auf dem Spielplatz treffen mit anderen Eltern war nicht möglich. „Und das im Winter, wo auch mal minus 40 Grad möglich sind.“ Doch die Familie konnte die Kontakte vor Ort halten. „Für die Kinder ist Zuhause in Kanada.“



Die Arbeit

Mattes´ Arbeitsvertrag war eigentlich für drei Jahre ausgelegt. „Ich bin nach Kanada gekommen, um den Standort zu integrieren, damit er im System von B. Braun funktioniert. Das war so nach zwei Jahren abgeschlossen“, sagt der studierte Wirtschaftsingenieur, der auch zehn Jahre als Rettungssanitäter bei den Maltesern gearbeitet hat. Bei B. Braun ist er seit 2014.



Als B. Braun dann 2021 Sterinova zu 100 Prozent als Tochterunternehmen übernahm, brauchte es einen neuen Geschäftsführer am Standort und die Wahl fiel auf Mattes.



Das sei eine super Gelegenheit gewesen, die Mattes annahm. Er schätzt vor allem das junge Team, das mit der Zeit gemeinsam am Standort immer erwachsener werde.



Die Natur

Chris Mattes ist im Breisgau im Schwarzwald aufgewachsen und hatt dort auch zehn Jahre als Sanitäter gearbeitet – diese Naturnähe erlebt und schätzt er in Kanada besonders. „Freiheit erlebe ich ganz anders“, sagt Mattes.

„Natur erleben, unverbaut, unberührt.“ Rotwild im Wald zu begegnen sei ganz normal. Auch Elchen ist Mattes schon begegnet – „das ist schon beeindruckend“.



Die Kanadier

Diese Freiheit und einen Freiheitsdrang spürt Mattes auch bei den Menschen. Kanadier seien total offen für Veränderungen, würden oft im eigenen Ort umziehen.

Das Klischee, dass Kanadier besonders freundlich seien, kann Mattes nur bestätigen. „Kanadier sind furchtbar höflich“, sagt er scherzhaft. „Es wird einem ständig die Tür aufgehalten.“

Kanadier seien grundsätzlich sehr sozial und freundlich eingestellt. Auch Fluchen würden die Kanadier selten – „und wenn, auf eine besondere Art“. Es seien eher heilige, katholische Ausdrücke.

Es habe etwas vom Bayerischen, sagt Mattes, und nennt die Begriffe „Kruzifix“, „Jesus“ und „Tabernakel“ als die Ausdrücke, die auch in den Flüchen der Québecer vorkommen.



Das Heimweh

„Das Herz schlägt für beide Länder“, sagt der 41-Jährige. Mattes schwärmt auch von seiner Zeit in Melsungen und Körle. Daher traf es ihn auch etwas, im Gespräch mit unserer Zeitung zu erfahren, dass die Fleischerei Wilke in Körle vor Kurzem geschlossen hat. „Der war immer gut“, sagt er.

Auf die Frage, was er an Deutschland vermisst, antwortet der 41-Jährige: „Ein schönes Laugenbrötchen mit Fleischsalat“, und lacht. Natürlich stünden die Familie und Freunde in Deutschland an erster Stelle. Aber man merkt dem 41-Jährigen an, dass deutsche Backwaren nur knapp dahinter liegen.



Doch wenn er von Croissants und Poutine – Pommes mit Bratensoße – berichtet, wird auch deutlich, dass er sich in seiner aktuellen Wahlheimat auch kulinarisch sehr gut aufgehoben fühlt. (William Abu El-Qumssan)

Das ist Sterinova Die Firma Sterinova ist ein kanadisches Tochterunternehmen von B. Braun. Der Standort befindet sich in Saint-Hyacinthe, östlich von Montreal in der Provinz Québec. In der Stadt Saint-Hyacinthe leben etwas mehr als 57.000 Menschen (Stand: 2021). Sterinova stellt dort laut B. Braun vorgefüllte Spritzen und Fertigbeutel mit Arzneimitteln her, die in der Klinik sofort einsatzbereit sind. Dies entlaste das Klinikpersonal und sorge für mehr Sicherheit in Krankenhäusern. Sterinova wurde 2012 gegründet, 2017 hat B. Braun die Mehrheit der Anteile übernommen. Seit September 2021 ist das Unternehmen eine 100-prozentige B. Braun-Tochter. Bei Sterinova sind aktuell 93 Mitarbeiter beschäftigt.