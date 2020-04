Coronavirus: Heimbewohner vermissen die Besuche der Angehörigen - Personal trägt noch mehr Fürsorge 

Wegen des Coronavirus gelten bundesweit Besuchsverbote in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Droht den Patienten deshalb Einsamkeit? Wir haben uns im Alterspflegezentrum im Elfershausen umgehört.

Dort leben Menschen, die ohnehin oft sehnlichst auf die Besuche ihrer Kinder oder Enkelkinder hoffen. Die fallen jetzt wegen des Coronavirus ganz aus. So auch in der Alters- und Wohnpflege Landsitz in Elfershausen. „Einsam ist aber keiner unserer Patienten“, sagt Gudrun Elfenthal. Sie ist die Geschäftsführerin. 24 Menschen sind dort in der Alterspflege und 27 Menschen in der Wohnpflege untergebracht.

„Unser Personal steht derzeit vor einer enormen Herausforderung“, sagt sie. Umso bemerkenswerter sei es, dass sich ihre Mitarbeiter wegen des Besuchverbot allerhand einfallen lassen, damit es den Bewohnern an nichts fehle. Das Pflegepersonal habe immer einen schweren Job, sagt die Geschäftsführerin. „Aber im Moment einen sehr schweren.“

+ Gudrun Elfenthal Geschäftsführerin Seit Mitte März gilt auch im Landsitz Elfershausen ein strenges Besuchsverbot. „Das war anfangs schwer, den Angehörigen klar zu machen, dass sie ihre Mutter oder ihren Vater nicht mehr besuchen dürfen – sie machen sich ja auch Sorgen“, sagt Elfenthal. In der Einrichtung versuche man aber so gut wie möglich, die ausbleibenden Besuche zu kompensieren. Das Personal trage derzeit noch mehr Fürsorge als sonst, wenn jemand die Angehörigenbesuche arg vermisse. 66 Mitarbeiter sind im Landsitz angestellt. „Damit sind wir personell gut aufgestellt“, sagt Elfenthal.

Coronavirus: Videoanrufe mit Angehörigen

Mittlerweile habe man einen guten Weg gefunden, um die ausbleibenden Besuche auszugleichen. Das Diensthandy des Personals in der Alterspflege ist seither ein stetiger Begleiter: „Über den Messanger-Dienst Whats-App rufen die Mitarbeiter bei den Angehörigen per Videotelefonie an“, sagt Elfenthal. So können die Bewohner dennoch ihre Enkel oder Kinder sehen – „das freut sie riesig“, sagt die Geschäftsführerin. Es sei eine gute Lösung, neben den normalen Telefonaten, den Kontakt zwischen Bewohnern und deren Familien aufrechtzuerhalten.

Doch das funktioniere leider nicht in allen Fällen so gut. „Wir haben viele Bewohner, die an Demenz leiden“, sagt Elfenthal. „Deshalb ist es schwer, ihnen zu erklären, in welcher Situation wir uns gerade alle befinden“, sagt auch die Pflegedienstleiterin Bianca Reiber. „Viele der Bewohner fragen, ob sie etwas angestellt haben, weil sie keinen Besuch mehr bekommen – das bricht einem das Herz“, sagt sie. Momentan helfe es nur, ihnen immer wieder zu erläutern, dass das nichts mit ihnen zutun hat. „ Dazu lesen wir ihnen auch jeden Tag die Zeitung vor, um ihnen die Situation zu schildern“, sagt Reiber.

In der stationären Wohnpflege sind beispielsweise Menschen mit Multipler Sklerose oder Menschen, die mit den Folgen eines Schlaganfalles zu kämpfen haben, untergebracht. „Wir pflegen aber auch Wachkoma-Patienten“, sagt Bettina Scholz, Pflegedienstleiterin der Wohnpflege. „Eine Wachkoma-Patientin weiß ganz genau, ob jemand im Raum ist oder nicht“, sagt Scholz. Sie bemerke schon an den Schritten, ob das ein Angehöriger oder das Pflegepersonal sei. Für ihre Angehörigen und für sie sei es gerade ganz schwer, sagt Scholz. „Sie fragt sich gerade natürlich auch, warum sie keinen Besuch mehr bekommt, das bemerken wir.“

Besuchsverbot in Pflegeeinrichtungen

Im Landkreis ist es zu einem schweren Ausbruch des Coronavirus in zwei Pflegeeinrichtungen gekommen. Betroffen sind eine Pflegeeinrichtung in Schwalmstadt und eine in Gudensberg (HNA berichtete). Da steht die Frage im Raum, wie sich das Virus in bis dato virusfreien Einrichtungen so rasant verbreiten konnte?

Wie konnten Bewohner einer Pflegeeinrichtung mit Corona infiziert werden?

Im Landsitz Elfershausen hat es bislang keinen Verdacht auf das Virus gegeben. „Wir haben das Besuchsverbot relativ früh eingeführt“, sagt Geschäftsführerin Elfenthal. Dazu wurde der Zugang zwischen der Wohn- und Alterspflege gesperrt. Das Personal desinfiziere sich nach jeder Behandlung mit einem Patienten die Hände. Einen Mund-Nasen-Schutz tragen die Pfleger ständig – schon bevor der Landkreis diese Maßnahme forderte, sagt Elfenthal. Der Landkreis hat am Mittwochabend zudem veranlasst, dass auch die Essensausgabe ab sofort separat laufen solle. „Auch das setzen wir um. Wir halten im Speisesaal zwischen den Menschen mindestens zwei Meter Abstand, der andere Teil der Bewohner bekommt das Essen auf das Zimmer“, sagt sie.

Besuchsverbot in Awo-Pflegeeinrichtungen

Auch im Awo-Altenzentrum in Spangenberg bestimmen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus den Alltag von Bewohnern und Mitarbeitern. Besuche in der Einrichtung seien derzeit zwar nicht möglich, dafür werde jedoch viel Verständnis aufgebracht. „Damit sich die Bewohner und ihre Angehörigen dennoch sehen können, sind in einigen unserer Einrichtungen Fenstergespräche möglich“, sagt Sigrid Wieder, Pressesprecherin der Awo in Nordhessen.

So auch in Spangenberg, wo von einem leer stehenden Zimmer im ersten Stock nach vorheriger Absprache durchs Fenster geplaudert werden darf. Ansonsten stehen die Bewohner telefonisch oder per Videochat mit ihrer Familie und Freunden in Kontakt. Zudem ist es möglich, Dinge für die Bewohner an der Pforte abzugeben. Auch diese Möglichkeit werde gern und häufig genutzt. Im Dr.-Horst-Schmidt-Haus in Melsungen will Bewohnerin Gisela Schmoll ihren Beitrag in der Krise leisten. Damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet und es nicht auch in ihrem Heim zu einer Infektion kommt, näht sie seit einigen Tagen bunte Nasen-Mund-Schutze.

Über 40 Stück hat die 84-Jährige bereits gefertigt. Die vielen bunten Stoffe habe sie von den Mitarbeitern des Awo-Altenzentrums bekommen, wie Einrichtungsleiterin Teresa Dylong erzählt. Das zeige, wenn es um eine gute Sache gehe, packen alle gemeinsam an. „Die Grundstimmung in unseren Häusern ist momentan von Loyalität und Zusammenhalt geprägt“, sagt Pressesprecherin Wieder.

